खेल

Royal Challengers Bengaluru : साल्ट-कोहली और रजत ने खेली अर्धशतकीय पारी, एमआई के खिलाफ आरसीबी ने 4 विकेट खोकर बनाए 240 रन

आरसीबी ने वानखेड़े में MI के खिलाफ 240 रन ठोके, कोहली-साल्ट-पाटीदार चमके
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 13, 2026, 03:27 AM
साल्ट-कोहली और रजत ने खेली अर्धशतकीय पारी, एमआई के खिलाफ आरसीबी ने 4 विकेट खोकर बनाए 240 रन

मुंबई: आईपीएल 2026 के 20वें मुकाबले में रविवार को मुंबई इंडियंस (एमआई) की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के साथ हो रही है। वानखेडे़ के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 240 रन लगाए।

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी को फिल साल्ट और विराट कोहली ने दमदार शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 10.5 ओवर में 120 रन जोड़े। साल्ट आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने महज 36 गेंदों में 216 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 78 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में साल्ट ने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। वहीं, दूसरे छोर पर कोहली एंकर की भूमिका निभाते हुए नजर आए, और उन्होंने 38 गेंदों में 5 चौके और एक छक्के की मदद से 50 रन बनाए।

कप्तान रजत पाटीदार ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों का सामना करते हुए 53 रनों की शानदार पारी खेली। रजत ने अपनी इस पारी में 265 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4 चौके और 5 छक्के लगाए। जितेश शर्मा 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 10 रन ही बना सके। हालांकि, अंत के ओवरों में टिम डेविड ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 16 गेंदों में 212 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए नाबाद 34 रन बनाए, जबकि रोमारियो शेफर्ड 2 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में एमआई की ओर से ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या ने एक-एक विकेट चटकाया।

आरसीबी ने एमआई के खिलाफ खेले जा रहे इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है। जोश हेजलवुड की जगह पर टीम में जैकब डफी को शामिल किया गया है। वहीं, मुंबई इंडियंस ने दो बदलाव किए हैं। दीपक चाहर की जगह पर मयंक मारकंडे को टीम में जगह दी गई है, जबकि अल्लाह गजनफर के स्थान पर मिचेल सैंटनर को मौका मिला है।

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में रोहित शर्मा, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मारकंडे और जसप्रीत बुमराह के साथ मैदान पर उतरी है।

रजत पाटीदार की अगुवाई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मुकाबले में फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी और सुयश शर्मा के साथ खेल रही है।

--आईएएनएस

 

 

Wankhede StadiumMumbai IndiansIPL 2026Rajat PatidarRoyal Challengers BengaluruVirat KohliPhil SaltT20 cricketcricket news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...