रियल मैड्रिड ने 19 साल फॉरवर्ड यान डियोमांडे को साइन किया

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। फीफा विश्व कप 2026 के बीच दुनियाभर के क्लबों में शीर्ष फुटबॉलरों को साइन करने की मची होड़ के बीच रियल मैड्रिड ने आरबी लीपजिग से यान डियोमांडे को साइन कर लिया है। आइवरी कोस्ट के 19 साल के फॉरवर्ड ने बुंडेसलीगा में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद रियल मैड्रिड ज्वाइन किया है। यान डियोमांडे ने आइवरी कोस्ट को राउंड ऑफ 32 में पहुंचाने में अहम रोल निभाया था।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, रियल मैड्रिड डियोमांडे को 125 मिलियन यूरो की शुरुआती फीस देगा। इस अनुबंध में आसानी से मिलने वाले बोनस के तौर पर 10 मिलियन यूरो और अतिरिक्त 5 मिलियन यूरो शामिल है। यह डील पिछले सप्ताह लगभग पूरी हो गई थी। मैड्रिड और लीपजिग के बीच आखिरी दौर की बातचीत की वजह से घोषणा में देरी हुई। इस डील ने डियोमांडे रियल मैड्रिड में जूड बेलिंगहैम और एडेन हैजर्ड से महंगा खिलाड़ी बना दिया।

डियोमांडे इस गर्मी में रियल मैड्रिड में एक बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव में सबसे नए खिलाड़ी बन गए हैं। क्लब ने मौजूदा ट्रांसफर विंडो के दौरान मार्क कुकुरेला, बर्नार्डो सिल्वा, इब्राहिमा कोनाटे, डेनजेल डमफ्रीज और कार्लोस एस्पी को भी शामिल किया है। क्लब ला लीगा खिताब के लिए नए मैनेजर जोस मोरिन्हो के नेतृत्व में नई और मजबूत टीम बनाने पर ध्यान दे रहा है।

युवा फुटबॉलर डियोमांडे ने पेशेवर करियर में तेज प्रगति की है। 2024 में, वह स्पेनिश टीम लेगानेस से जुड़ने से पहले फ्लोरिडा के डेटोना बीच में डीएमई एकेडमी में खेल रहे थे। उन्हें जुलाई 2025 में लीपजिग में 20 मिलियन यूरो का ट्रांसफर मिला। उन्होंने 2025 लीपजिग को सीजन में तीसरे नंबर पर लाने में अहम भूमिका निभाई। डियोमांडे ने 12 गोल किए और आठ असिस्ट किए। इस शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें बुंडेसलीगा रूकी ऑफ द सीजन चुना गया। इस प्रदर्शन ने ही रियल मैड्रिड के लिए उनकी भूमिका बनाई।

--आईएएनएस

पीएके