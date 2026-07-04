राउंड ऑफ 16 से पहले फेलन ने कहा- जीतने की सोच ही फर्क लाएगी

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। आयरलैंड और मैनचेस्टर सिटी के पूर्व डिफेंडर टेरी फेलन का मानना ​​है कि जब फीफा वर्ल्ड कप 2026 नॉकआउट स्टेज में प्रवेश करेगा, तो सोच और एकाग्रता निर्णायक साबित होगी, क्योंकि यहां हर गलती भारी पड़ सकती है।

Read More

टूर्नामेंट के 'राउंड ऑफ 16' में पहुंचने के साथ, फेलन मानते हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सिर्फ वही टीमें आगे बढ़ पाएंगी, जो दबाव को संभाल सकती हैं।

जी5 फीफा वर्ल्ड कप 2026 के कवरेज में विशेषज्ञ पैनल में शामिल फेलन ने कहा, "अब यह 'करो या मरो' वाली स्थिति है। शीर्ष खिलाड़ियों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जीतने की मानसिकता दिखानी होगी, क्योंकि गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। एकाग्रता में जरा-सी चूक आपको भारी पड़ सकती है।"

फेलन का मानना है कि भले ही टूर्नामेंट के कुछ पसंदीदा देशों की तुलना में फ्रांस पर कम ध्यान दिया गया, लेकिन इस टीम ने चुपचाप अपनी लय बना ली है। उन्होंने कहा, "फ्रांस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। हर कोई इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल और अर्जेंटीना के बारे में बात कर रहा है, लेकिन फ्रांस सही तरीके से काम कर रहा है। वे कई लोगों को चौंका सकते हैं।"

नॉकआउट चरण ने गोल्डन बूट की दौड़ को भी तेज कर दिया है, जिसमें लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, हैरी केन, एर्लिंग हालैंड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो सभी अपने-अपने देशों को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने का लक्ष्य बना रहे हैं।

फेलन ने कहा, "इसीलिए आप शीर्ष स्ट्राइकर्स के लिए बड़ी रकम चुकाते हैं। वे सबसे बड़े मंच पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और उन्हें 'गोल्डन बूट' के लिए प्रतिस्पर्धा करते देखना अद्भुत है।

'राउंड ऑफ 16' के प्रमुख मुकाबलों में से एक में पुर्तगाल का सामना स्पेन से होगा, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने पहले फीफा वर्ल्ड कप खिताब की तलाश जारी रखेंगे। लियोनेल मेसी के अर्जेंटीना के अभियान का नेतृत्व करने के साथ, फेलन ने फैंस से दो फुटबॉल दिग्गजों के बीच की महान प्रतिद्वंद्विता का आनंद लेने का आग्रह किया। हालांकि, फेलन ने फैंस से फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में से एक का आनंद लेने को कहा है।

उन्होंने कहा, "जब तक हो सके इनका आनंद लें। बहस हमेशा जारी रहेगी, लेकिन अगर उनमें से कोई एक वर्ल्ड कप जीतता है, तो यह उनकी अविश्वसनीय प्रतिद्वंद्विता में एक और अध्याय जोड़ देगा।"

फेलन ने नॉकआउट राउंड में रक्षात्मक अनुशासन के बढ़ते महत्व पर कहा, "नॉकआउट फुटबॉल में पूरा फोकस बनाए रखना ही सबसे जरूरी है। गेंद को नेट में जाने में बस एक सेकंड लगता है, इसलिए डिफेंडर्स को पहली सीटी से लेकर आखिरी सीटी तक पूरी तरह सतर्क रहना पड़ता है।"

कई मजबूत दावेदारों के होने के बावजूद, फेलन का मानना ​​है कि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ही वह टीम है, जिसे हराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा, "अर्जेंटीना का दबदबा नजर आ रहा है। वे ग्लेडिएटर की तरह लग रहे हैं और पूरी तरह से गंभीर हैं। मुझे लगता है कि लियोनेल मेसी की कप्तानी में वे ऐसी टीम हैं, जिसे हर किसी को हराना होगा।"

जैसे-जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने निर्णायक दौर की ओर बढ़ रहा है, क्वार्टर-फइनल में जगह बनाने की होड़ और गलती की कोई गुंजाइश न होने के कारण, 'राउंड ऑफ 16' में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी