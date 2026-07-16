रिद्धिमा विमेंस प्रो गोल्फ टूर के 10वें लेग में दो शॉट से आगे

कोलार (कर्नाटक), 16 जुलाई (आईएएनएस)। विमेंस प्रो गोल्फ टूर (डब्ल्यूपीजीटी) में गुरुवार को 10वें लेग के दो राउंड के बाद, रिद्धिमा दिलावरी ने डबल-बोगी से उबरते हुए अपनी बढ़त को दो शॉट तक पहुंचा दिया है।

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इस सीजन में तीन बार जीत दर्ज कर चुकीं रिद्धिमा ने कर्नाटक के कोलार में जायोन हिल्स गोल्फ काउंटी में 17वें होल (जो पार-4 था) पर एक डबल-बोगी और दो बोगी के मुकाबले पांच बर्डी लगाईं। आखिरी होल पर लगी बर्डी ने उन्हें राहत दी। पहले राउंड में 68 का स्कोर करने के बाद उन्होंने दूसरे राउंड में 1-अंडर 71 का स्कोर किया। 5-अंडर 139 के स्कोर के साथ, रिद्धिमा अमनदीप द्राल (69-72) और विधात्री उर्स (69-72) से दो शॉट आगे हैं।

पिछले हफ्ते की विजेता वाणी कपूर ने चार बोगी लगाईं, जिसमें आठवें और नौवें होल पर लगातार दो गलतियां शामिल थीं। वह 1-ओवर 73 का स्कोर करके चौथे स्थान पर रहीं।

यूरोप में लेडीज एक्सेस टूर पर खेलने के अनुभव के साथ उतरीं युवा सान्वी सोमू ने पहले छह होल में चार बर्डी के साथ शानदार शुरुआत की। हालांकि, इसके बाद उनकी लय बिगड़ गई; उन्हें कोई और बर्डी नहीं मिली और इसके बजाय, पार-3 सातवें और पार-4 12वें होल पर दो डबल-बोगी लग गईं। बाकी होल पर उन्होंने पार स्कोर किया और 71-73 के कार्ड के साथ कुल 144 (ईवन पार) पर रहीं।

रिद्धिमा इस सीजन में अच्छी फॉर्म में रही हैं, हालांकि पिछली दो प्रतियोगिताओं में वह जीत से कुछ दूर रह गई थीं। 'हीरो ऑर्डर ऑफ मेरिट' में सबसे आगे चल रहीं रिद्धिमा ने दूसरे और चौथे होल पर शुरुआती दो बर्डी लगाईं, लेकिन आठवें होल पर एक शॉट गंवा दिया और 1-अंडर के स्कोर पर रहीं। 12वें होल पर लगी बोगी से वह ईवन पार पर आ गईं, लेकिन 14वें और 15वें होल पर लगातार बर्डी लगाकर उन्होंने स्थिति संभाली, हालांकि बाद में 17वें होल (पार-4) पर उन्हें डबल-बोगी का सामना करना पड़ा।

18वें होल पर आखिरी बर्डी ने उन्हें कुछ राहत दी। युवा खिलाड़ी काशिका मिश्रा (72-73), मन्नत बरार (73-74) और रिया जादौन (73-75) क्रमशः छठे, सातवें और आठवें स्थान पर रहीं, जबकि पांच खिलाड़ी—अनन्या दातार (72-77), जैस्मीन शेखर (74-75), अन्वी दहिया (76-73), करिश्मा गोविंद (76-73) और अन्विता नरेंद्र (78-71)—5-ओवर 149 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर रहीं।

स्थानीय स्टार अनंती विवेक (74-76) 6 ओवर 150 के स्कोर के साथ शीर्ष एमेच्योर खिलाड़ी रहीं। उनके साथ हिना कंग (76-74) और श्रेष्ठा शुक्ला (78-72) भी संयुक्त रूप से शीर्ष एमेच्योर रहीं।

कट 155 के स्कोर पर लगा, जिसके बाद 34 खिलाड़ियों ने तीसरे और अंतिम राउंड के लिए क्वालीफाई किया। वहीं, सेहर अटवाल, श्वेता मानसिंह और दुर्गा निट्टूर जैसी प्रमुख खिलाड़ी कट पार करने में नाकाम रहीं।

--आईएएनएस

आरएसजी