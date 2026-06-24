रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के सीएम धामी ने शूटिंग के दिग्गज जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी

देहरादून, 24 जून (आईएएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के मझौन में देश के मशहूर शूटर और पद्म श्री से सम्मानित जसपाल राणा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

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केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राणा के परिवार के सदस्यों के लिए हिम्मत और हौसले की प्रार्थना की।

उन्होंने कहा कि राणा ने ग्लोबल लेवल पर भारतीय शूटिंग की पहचान को नया रूप देने और उसे ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने यह भी कहा कि खेल की दुनिया में उनके बड़े योगदान को आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा।

इस मौके पर राजनाथ सिंह शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों से मिले और उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राणा ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने शानदार प्रदर्शन से उत्तराखंड और देश का मान-सम्मान बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राणा की विरासत भविष्य के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्थायी स्रोत बनी रहेगी।

इस श्रद्धांजलि समारोह में कई प्रमुख नेता शामिल हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तराखंड के मंत्री सौरभ बहुगुणा और खजान दास, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद महेश शर्मा, अजय भट्ट और सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा विधायक पंकज सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच और अर्जुन पुरस्कार व पद्म श्री से सम्मानित जसपाल राणा का 13 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण निधन हो गया।

उनका इलाज दक्षिण दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था।

भारत के सबसे बेहतरीन शूटर्स में से एक माने जाने वाले राणा का करियर तीन दशकों से भी ज्यादा समय तक चला और बहुत शानदार रहा। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सबसे सफल एथलीट रहे हैं; उन्होंने इस प्रतियोगिता के चार संस्करणों में कुल 15 मेडल जीते, जिनमें नौ गोल्ड मेडल शामिल हैं।

उनकी उपलब्धियों में एशियन गेम्स में जीते गए चार गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल भी शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/