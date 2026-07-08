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राजकुमार राव का जन्मदिन पर सौरव गांगुली को खास तोहफा, शेयर किया 'दादा' की बायोपिक का पहला पोस्टर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 08, 2026, 07:10 AM
राजकुमार राव का जन्मदिन पर सौरव गांगुली को खास तोहफा, शेयर किया 'दादा' की बायोपिक का पहला पोस्टर

मुंबई, 8 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के 54वें जन्मदिन पर बुधवार को नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर राजकुमार राव ने क्रिकेटर की आने वाली बायोपिक "दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी" का पहला लुक शेयर किया है।

सौरव गांगुली की यह बायोपिक अगले साल 14 मई को थिएटर में रिलीज होगी। गांगुली को जन्मदिन की बधाई देते हुए राजकुमार ने पोस्टर जारी किया, जिसमें एक्टर पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली का रोल करते हुए दिख रहे हैं। पोस्टर में राजकुमार राव मशहूर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बालकनी में शर्ट उतारकर खड़े नजर आ रहे हैं। यह दृश्य 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत के बाद सौरव गांगुली द्वारा मनाए गए ऐतिहासिक जश्न को दोबारा जीवंत कर रहा है। राजकुमार के पीछे लहराता विशाल भारतीय तिरंगा इस पोस्टर को और भी दमदार और भावनात्मक बना रहा है।

फिल्म का टाइटल, "दादा," पोस्टर पर नीले अक्षरों में लिखा है, जिसके ऊपर उपशीर्षक "द सौरव गांगुली स्टोरी" लिखा है। टेक्स्ट ओवरले में एक टैगलाइन भी है, जिसमें लिखा है: “उन्होंने सिर्फ गेम नहीं खेला, उन्होंने इसे बदल दिया।" राजकुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर शेयर किए गए पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "हमारे प्यारे दादा को जन्मदिन की बधाई।"

सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2002 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्राई सीरीज का फाइनल जीतकर यादगार इतिहास रचा था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 325 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में भारत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट और 3 गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया था। यह जीत भारतीय क्रिकेट की सबसे यादगार जीतों में गिनी जाती है। उस ऐतिहासिक जीत के बाद गांगुली ने कहा था, "मुझे कभी यकीन नहीं था कि हम यह मैच जीत पाएंगे।"

सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित फिल्म 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी ने किया है। फिल्म का निर्माण लव रंजन और अंकुर गर्ग ने लव फिल्म्स के बैनर तले किया है। इसमें राजकुमार राव गांगुली की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि तान्या मानिकतला उनकी पत्नी डोना गांगुली के किरदार में नजर आएंगी।

भारतीय क्रिकेट में 'महाराजा' के नाम से मशहूर सौरव गांगुली ने कप्तान के रूप में टीम इंडिया को नई दिशा दी। उनकी कप्तानी में भारत ने 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का संयुक्त खिताब जीता और 2003 क्रिकेट विश्व कप, 2000 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तथा 2004 एशिया कप के फाइनल तक का सफर तय किया।

अपने एकदिवसीय इंटरनेशनल करियर में गांगुली ने 11,363 रन बनाए, जो उन्हें वनडे क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शामिल करता है। उन्होंने 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया और 2012 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कहा था। भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2004 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया।

--आईएएनएस

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