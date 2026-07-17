रोहित के वनडे करियर पर छाए संकट के बादल, इंग्लैंड दौरे के बाद टीम में चुने जाने की संभावना कम

कार्डिफ, 17 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे मुकाबले के बाद रोहित शर्मा के एकदिवसीय करियर पर गहरा संकट मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉर्ड्स वनडे के बाद रोहित के एकदिवसीय टीम में चुने जाने की संभावना काफी कम है।

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इस मामले की जानकारी रखने वाले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र के अनुसार, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति ने 50 ओवर के फॉर्मेट में इस अनुभवी बल्लेबाज को टीम में शामिल न करने का फैसला किया है। वे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले 2027 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को खेलने का ज्यादा मौका देना चाहते हैं।

बीसीसीआई के सूत्र ने गुरुवार को 'आईएएनएस' से ​​कहा, "चयनकर्ताओं ने फैसला किया है कि अब वे रोहित शर्मा को वनडे टीम में नहीं चुनेंगे। अगर वह सम्मानजनक तरीके से संन्यास लेना चाहते हैं या तुरंत संन्यास नहीं लेना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह से उनका निजी फैसला है। हालांकि, संदेश साफ है कि चयनकर्ता रविवार को लॉर्ड्स में होने वाले मैच के बाद उन्हें वनडे टीम में नहीं चुनेंगे।"

यह फैसला अनुभवी बल्लेबाज की हालिया फॉर्म को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण लिया गया है। सोफिया गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में उनकी 26 रन की संघर्षपूर्ण पारी से यह साफ पता चलता है। बीसीसीआई सूत्र ने आगे कहा, "चर्चा यह है कि रोहित कुछ समय से अपनी बेहतरीन लय में नहीं खेल रहे हैं। वहीं, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी, जिन्होंने हाल ही में वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है। इसी बड़े अंतर ने चयनकर्ताओं को अपनी लंबी अवधि की रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है। अभी तो यह लगभग तय लग रहा है कि लॉर्ड्स में रविवार का मैच भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के तौर पर रोहित का आखिरी मैच हो सकता है।"

हालांकि, अभी यह पता नहीं चल पाया है कि चयन समिति ने रोहित को पहले ही इस फैसले के बारे में बता दिया है कि इंग्लैंड का दौरा रविवार को खत्म होने के बाद उन्हें वनडे टीम से हटा दिया जाएगा। रोहित पहले ही टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने भारत को 2024 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने के कुछ समय बाद ही यह फैसला लिया था। वह 50-ओवर वाला फॉर्मेट इसलिए खेल रहे हैं, क्योंकि वह 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं।

7 मई, 2025 को इंग्लैंड के पांच मैचों के दौरे से पहले रोहित ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया और जल्द ही शुभमन गिल को वनडे कप्तान बना दिया गया था। 287 वनडे मैचों में रोहित ने 11,757 रन बनाए हैं और 50-ओवर के फॉर्मेट में सबसे आक्रामक और भरोसेमंद ओपनर्स में से एक के तौर पर भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है।

रोहित ने 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की। उनकी आक्रामक सोच और अच्छी कप्तानी की बदौलत भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा। इसके बाद उनकी कप्तानी में भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, जो यूएई में खेली गई थी।

--आईएएनएस

एसएम/एएस