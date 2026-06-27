रग्बी प्रीमियर लीग: हैदराबाद हीरोज ने चेन्नई बुल्स को 29-24 से हराया, फाइनल में मुंबई ड्रीमर्स से होगा सामना

हैदराबाद, 27 जून (आईएएनएस)। गाचीबोवली स्टेडियम में शनिवार को खेले गए रग्बी प्रीमियर लीग सीजन 2 के सेमीफाइनल में हैदराबाद हीरोज ने चेन्नई बुल्स को 29-24 से हराया। अब रविवार को फाइनल में इस टीम का सामना मुंबई ड्रीमर्स से होगा।

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हीरोज ने जबरदस्त शुरुआत की और तेजी से गेंद को मैदान पर घुमाया, जिसके बाद पहले ही मिनट में ताइताइफोनो तविता ने 'ट्राई' (स्कोर) किया। चेन्नई ने ज्यादा ताकत के साथ जवाब दिया और बीच से हमला करते हुए मारिका कोरोइबेटे ने बुल्स को बढ़त दिलाई।

हालांकि, हैदराबाद ने मैदान की चौड़ाई का फायदा उठाना जारी रखा। तविता ने बाईं विंग से दौड़ते हुए अपना दूसरा 'ट्राई' किया, जबकि मॉरिस लॉन्गबॉटम की शानदार दौड़ और तेज खेल ने रावुआमा सेरुवाकुला के लिए बढ़त बढ़ाने का मौका बनाया।

हैदराबाद ने हार नहीं मानी। कप्तान मैनुअल मोरेनो ने वापसी की अगुवाई करते हुए अंतर को घटाकर सिर्फ दो अंक कर दिया। इसके बाद हीरोज ने अंतिम क्षणों में जबरदस्त संयम दिखाया और धैर्यपूर्वक गेंद को अपने पास रखा, जब तक कि सांबित प्रधान के लिए दौड़कर निर्णायक 'ट्राई' करने का मौका नहीं बन गया। अंत में डिएगो अर्दाओ ने गेंद पर बेहतरीन नियंत्रण बनाए रखा और कड़ी टक्कर के बाद जीत पक्की की।

सेमीफाइनल जीतने के बाद हैदराबाद हीरोज के कप्तान मैनुअल मोरेनो ने कहा, "पिछले साल की बाधा को पार करके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कोच डीजे फोर्ब्स और पूरी टीम को इसका पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने वैसी रग्बी खेली जैसा हमने पहले दिन से तय किया था। हम कल फिर मैदान पर उतरेंगे और एक टीम के तौर पर अपना सब कुछ झोंक देंगे।"

हैदराबाद हीरोज के हेड कोच डीजे फोर्ब्स ने कहा, "सेमीफाइनल में हमारी कड़ी परीक्षा हुई, इसलिए मुझे उम्मीद है कि लड़के कल आने वाली हर चुनौती के लिए अच्छी तरह तैयार रहेंगे। हमने निश्चित रूप से अपने लिए मुश्किलें खड़ी कीं, इसलिए अगर हम कुछ गलतियों को सुधार लें, तो हमारे पास जीतने का मौका होगा। कुछ भी हो सकता है, जैसा कि दोनों सेमीफाइनल में देखा गया। टीमों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जब हम बुनियादी चीजों पर ध्यान देते हैं और गलतियां कम करते हैं, तो हम बेहतरीन 'सेवन्स' रग्बी खेल सकते हैं। मैं लड़कों के लिए उत्साहित हूं, और वे फाइनल में पहुंचने के हकदार हैं।"

--आईएएनएस

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