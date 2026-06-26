रग्बी प्रीमियर लीग: ग्रुप स्टेज मुकाबलों के आखिरी दिन हैदराबाद हीरोज प्वाइंट्स टेबल में सबसे ऊपर

हैदराबाद, 26 जून (आईएएनएस)। रग्बी प्रीमियर लीग 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबलों के आखिरी दिन शुक्रवार को हैदराबाद हीरोज ने कोलकाता बंगा टाइगर्स को 28-0 से शिकस्त देकर प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है।

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गाचीबोवली में स्थित गंती मोहना चंद्र बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम में हीरोज ने शुरुआत से ही तेज हमले और तेजी से बॉल घुमाकर टाइगर्स के डिफेंस को पूरे मैदान पर फैला दिया। सुमित रॉय ने कुछ ही मिनटों में स्कोरिंग की शुरुआत की, जिसके बाद रावुआमा सेरुवाकुला ने लेफ्ट विंग पर एक चालाक डमी मूव से हैदराबाद की बढ़त को दोगुना कर दिया।

उनके सटीक पास और खाली जगह का फायदा उठाने की काबिलियत ने दूसरे क्वार्टर में भी कोलकाता को परेशान किया। लगातार दबाव के बाद केविन वेकेसा ने डिफेंस को तोड़ते हुए एक और 'ट्राई' (अंक) हासिल किया। मॉरिस लॉन्गबॉटम ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में भी लय बनाए रखी, जबकि हैदराबाद की अनुशासित डिफेंस लाइन ने टाइगर्स को कोई खास मौका नहीं दिया और एक शानदार 'शटआउट' (बिना कोई अंक दिए जीत) प्रदर्शन किया।

दिन में बाद में, चेन्नई बुल्स का मुकाबला मुंबई ड्रीमर्स से होगा, जबकि दिल्ली रेड्ज दिन के आखिरी मैच में बेंगलुरु ब्रेवहार्ट्स का सामना करेगी।

इससे पहले, इवेंट के 10वें दिन दिल्ली रेड्ज ने कोलकाता बंगा टाइगर्स पर 40-28 से आसान जीत हासिल की, हालांकि वे सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। दिल्ली रेड्ज ने जबरदस्त शुरुआत की और धैर्यपूर्वक अपने हमले तैयार किए, जिसके बाद नाइजेल अमाइट्सा ने डिफेंस को तोड़कर स्कोरिंग की शुरुआत की। सैमुअल असाटी और जोसेप सेरेस ने तेजी से और 'ट्राई' जोड़े, जबकि हितेश डागर ने बढ़त को और बढ़ाया।

रेड्ज ने बॉल पर कब्जा और मैदान पर अपना दबदबा बनाए रखा। सेमीफाइनल की उम्मीदें दांव पर लगी होने के बावजूद, कोलकाता बंगा टाइगर्स ने हाफ-टाइम से पहले वुइविवा नाडुवालो के जरिए वापसी की कोशिश की।

ब्रेक के बाद सेरेस ने फिर से स्कोर किया, लेकिन नाडुवालो ने तीसरे क्वार्टर के आखिर में दो शानदार व्यक्तिगत 'ट्राई' के साथ लगभग अकेले ही टाइगर्स को मुकाबले में वापस ला खड़ा किया। जॉन ओकेयो ने आखिरी क्वार्टर में दिल्ली की स्थिति को फिर से मजबूत किया, जबकि नाडुवालो ने एक और जादुई पल दिखाया; हालांकि, रेड्ज ने अपना संयम बनाए रखा और मैच के आखिरी पलों को कंट्रोल करते हुए एक अहम जीत हासिल की।

--आईएएनएस

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