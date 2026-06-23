रग्बी प्रीमियर लीग: चेन्नई बुल्स को 22-10 से हराकर दिल्ली रेड्ज की महिला टीम बनी चैंपियन

हैदराबाद, 23 जून (आईएएनएस)। रग्बी प्रीमियर लीग (आरपीएल) के सीजन 2 में मंगलवार को दिल्ली रेड्ज ने चेन्नई बुल्स को 22-10 से हराकर महिला खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 25 लाख रुपए और उप-विजेता टीम को 15 लाख रुपए प्राइज मनी के तौर पर मिले। इस पहली महिला प्रतियोगिता में 10 देशों की 24 अंतरराष्ट्रीय स्टार खिलाड़ियों सहित कुल 48 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

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गचीबोवली स्थित गंती मोहना चंद्र बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम में दिल्ली रेड्ज ने गेंद पर कब्जा जमाकर और बाएं विंग से लवेना कावुरु के जरिए स्कोरिंग की शुरुआत करते हुए मजबूत आगाज किया। चेन्नई बुल्स को रेड्ज के आक्रामक डिफेंस को भेदने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन दूसरे क्वार्टर में मुस्कान पिप्लोडा ने आखिरकार स्कोर किया।

हालांकि, ईडन किलगोर ने तुरंत जवाब देते हुए दिल्ली की बढ़त को फिर से कायम किया। बुल्स का तीसरे क्वार्टर के ज्यादातर समय गेंद पर कब्जा रहा, लेकिन वे अपने दबाव को प्वाइंट्स में नहीं बदल सके। आखिरी दौर में दिल्ली ने फिर से नियंत्रण हासिल किया; सिलिका कालो ने दाएं विंग पर स्कोर किया और उसके बाद इसाडोरा लोप्स ने एक और 'ट्राई' किया। हालांकि, शीला चजीरा ने बुल्स के लिए स्कोर किया, लेकिन रेड्ज ने आसानी से जीत हासिल कर ली।

हैदराबाद हीरोज ने दिल्ली रेड्ज को 26-17 से हराया (पुरुष): पुरुषों की प्रतियोगिता में, हैदराबाद हीरोज ने शानदार शुरुआत की। डिएगो अर्दाओ ने एक बेहतरीन मूव को पूरा करते हुए स्कोरिंग की शुरुआत की। पैट्रिक ओडोंगो ने दिल्ली रेड्ज के लिए जवाब देने की कोशिश की, लेकिन चोट के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा, जिसके बाद एलियास हैनकॉक ने स्कोर बराबर कर दिया।

हाफ-टाइम से पहले ताइताइफोनो तविता ने हीरोज की बढ़त को फिर से कायम किया। ब्रेक के बाद एक किक की मदद से रावुआमा सेरुवाकुला ने बढ़त को मजबूत किया। वोल्फ्राम हैकर ने एक और 'ट्राई' किया और हैदराबाद ने मैच पर नियंत्रण बना लिया। लेनोक्स वीज और अलासिओ नाडुवा के देर से किए गए स्कोर ने दिल्ली को मुकाबले में वापस ला खड़ा किया, लेकिन हीरोज ने जीत हासिल कर ली।

ब्रेवहार्ट्स ने ड्रीमर्स के अजेय रहने के सिलसिले को तोड़ा (पुरुष): बेंगलुरु ब्रेवहार्ट्स ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। जैन डेविड्स और अकुइला रोकोलिसोआ ने उन्हें शुरुआती बढ़त दिलाई। शिल्टन वैन विक, नगारोही मैकगार्वी, गणेश माझी और मैगोमेडेरासुल मैगोमेदोव ने और 'ट्राइ' (अंक) जोड़े, जबकि बेन लासिके और गुइल्यूम बौचे ने मुंबई ड्रीमर्स के लिए स्कोर किया; अंत में ब्रेवहार्ट्स ने 41-12 से आसान जीत हासिल की।

चेन्नई बुल्स ने कोलकाता बंगा टाइगर्स को हराया (पुरुष): चेन्नई बुल्स ने शुरुआत में ही फिलिप सौतुरागा के जरिए बढ़त बना ली और फिर दूसरे क्वार्टर में तौलाई पानोआ ने इस बढ़त को और मजबूत किया। कोलकाता बंगा टाइगर्स ने वापसी की कोशिश जारी रखी और आखिरकार रिकार्डो डुआर्टी ने स्कोर किया, लेकिन यह 'ट्राइ' जीत के लिए काफी नहीं थी और बुल्स ने 12-5 से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

--आईएएनएस

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