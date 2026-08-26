पीएम मोदी 27 अगस्त को 'खेलो इंडिया डायलॉग' में युवाओं को संबोधित करेंगे

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'खेलो इंडिया डायलॉग' को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ने, अपनी उम्मीदों को साझा करने और युवाओं के नेतृत्व वाले एक मजबूत विकसित भारत के लिए आइडिया देने में मदद करना है।

मेरा युवा भारत द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 के जश्न के हिस्से के तौर पर आयोजित यह कार्यक्रम पूरे देश में हर जिले के दो कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के एक फिट, अनुशासित और खेल प्रधान देश बनाने के सपने के मुताबिक हो रहा है। कार्यक्रम में युवाओं की उम्मीदों को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के केंद्र में रखा जाएगा।

देश भर में होने वाला खेलो इंडिया डायलॉग स्पोर्ट्स, युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, वॉलंटियरिंग, फिटनेस और देश-निर्माण को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाएगा। यह युवाओं को देश की खेल महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने के लिए एक सीधा चैनल देगा, साथ ही यह पक्का करेगा कि उनके आइडिया और नजरिए भारत के युवा और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पर चल रही बातचीत का हिस्सा बनें।

नेशनल प्रोग्राम के बाद स्थानीय बातचीत होगी जिसमें युवा प्रतिभागी, माय भारत वॉलंटियर्स, स्थानीय खिलाड़ी और सार्वजनिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस पहल की एक बड़ी खासियत खेल में दिलचस्पी रखने वाले युवाओं और जाने-माने भारतीय एथलीट्स और पदक विजेताओं के बीच सीधी बातचीत होगी। कार्यक्रम की एक खास बात युवा संवाद होगी जहां युवा प्रतिभागियों को अपने आइडिया, नजरिए और उम्मीदें बताने के लिए बुलाया जाएगा।

बातचीत पांच मुख्यत: पांच विषयों पर आधारित होगा। पहला- बेहतर सुविधाओं, कोचिंग, खेल विज्ञान और सबको साथ लेकर चलने वाले सहभागिता के जरिए भारत के खेल इकोसिस्टम को बेहतर बनाना। दूसरा- वैज्ञानिक प्रतिभाओं की पहचान, पारदर्शी चयन और लंबे समय तक एथलीट विकास के जरिए 2036 ओलंपिक्स के लिए प्रतिभा को बढ़ावा देना। तीसरा-गवर्नेंस मंच और माय भारत की वॉलंटियरिंग के जरिए युवा नेतृत्व बनाना। चौथा- नागरिक सोच, भविष्य से संबंधित स्किल्स और स्ट्रक्चर्ड वॉलंटियरिंग बनाकर विकसित भारत के लिए युवाओं को मजबूत बनाना। पांचवां-नशा मुक्त युवा अभियान को बढ़ावा देना जो नशे की लत से लड़ने के लिए खेल और साथियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, जिसे 2 अगस्त 2026 को शुरू किए गए पीएम के 100-सप्ताह के देशव्यापी कैंपेन के तहत हर सप्ताह जनभागीदारी गतिविधियों से मजबूत किया जाएगा।

--आईएएनएस

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