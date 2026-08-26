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खेल

क्रिस्टोफर न्कुंकू लोन पर अपने पुराने क्लब आरबी लिपजिग में लौटे

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क्रिस्टोफर

बर्लिन, 26 अगस्त (आईएएनएस)। फ्रांस के अटैकिंग खिलाड़ी क्रिस्टोफर न्कुंकू 3 साल बाद आरबी लिपजिग में लौट आए हैं। उन्हें लिपजिग ने एसी मिलान से एक सीजन के लोन पर लिया है। बुंडेसलीगा क्लब ने इस बदलाव को स्थायी करने का विकल्प भी हासिल कर लिया है।

क्रिस्टोफर न्कुंकू ने अपने पुराने 4 साल के कार्यकाल में आरबी लिपजिग को 2022 और 2023 में जर्मन कप जीताने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

क्रिस्टोफर न्कुंकू ने कहा, "जब आरबी लिपजिग में जाने का अवसर आया, तो मैं सच में इसका फायदा उठाना चाहता था। मैं वापस आकर बहुत खुश हूं, मैं पूरी तरह से फिट हूं, टीम की तुरंत मदद करना चाहता हूं और रेड बुल एरिना में अपने फैंस के सामने पिच पर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता।"

न्कुंकू ने कहा कि क्लब छोड़ने के बाद भी वह लिपजिग को करीब से फॉलो करते रहे। क्लब से मेरा रिश्ता बहुत खास है। मेरे ट्रांसफर के बाद भी, मैंने हमेशा क्लब में क्या हो रहा है, इस पर करीब से नजर रखी और मैं आरबीएल में एक और चैप्टर लिखने के लिए तैयार हूं।

स्पोर्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर मार्सेल शेफर ने कहा, "हम बहुत खुश हैं कि क्रिस्टो हमारे साथ वापस आ गए हैं। उन्होंने लिपजिग में पहले ही दिखा दिया है कि उनमें कितनी शानदार क्वालिटी है और वह गेम का फैसला कर सकते हैं। वह क्लब, शहर और माहौल को जानते हैं, और अटैक में अपने लचीलेपन से हमें और विकल्प देंगे।"

शेफर ने आगे कहा, "हम खास तौर पर इस बात से खुश थे कि क्रिस्टो ने आरबी लिपजिग के लिए फिर से खेलने की अपनी इच्छा कितनी साफ तौर पर बताई। दूसरे यूरोपियन टॉप क्लबों की दिलचस्पी के बावजूद, वह बिल्कुल वापस आना चाहते थे। यह हमारे क्लब के साथ उनके खास कनेक्शन को दिखाता है।"

न्कुंकू ने 2015 से शुरु अपने पेशेवर करियर में पेरिस सेंट जर्मन (2015-19), आरबी लिपजिग (2019-23), चेल्सी (2023-25), एसी मिलान (2025) के लिए खेल चुके हैं। कुल 271 मैचों में वह 73 गोल कर चुके हैं।

फ्रांस के लिए 18 मैचों में वह 2 गोल कर चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके