पुरानी दिल्ली 6 की कप्तानी को लेकर उत्साहित हूं, सकारात्मक क्रिकेट खेलने पर रहेगा फोकस: अनुज रावत

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के तीसरे सीजन का आगाज शुक्रवार से होने जा रहा है। पुरानी दिल्ली 6 की इस सीजन कप्तानी करने जा रहे विकेटकीपर बल्लेबाज अनुज रावत अपने नए रोल को लेकर काफी उत्साहित हैं।

Read More

अनुज ने कहा कि टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए उत्सुक है और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के खिलाफ टूर्नामेंट के अपने ओपनिंग मैच से पहले उन्होंने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पुरानी दिल्ली 6 शुक्रवार शाम को अरुण जेटली स्टेडियम में लीग के शुरुआती मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स का सामना करेगी। रावत ने कहा, "टूर्नामेंट से पहले हमने लगभग 15 से 16 प्रैक्टिस सेशन किए हैं, और हर खिलाड़ी ने जबरदस्त जोश और प्रतिबद्धता दिखाई है।"

फ्रेंचाइजी के एक बयान में रावत ने कहा, "टीम ने बहुत अच्छी तैयारी की है और हर कोई मैदान पर उतरने के लिए बेताब है। पुरानी दिल्ली 6 की कप्तानी करना मेरे लिए गर्व की बात है और मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। हमारे पास अनुभव और युवा जोश का सही मिश्रण है और हमारा पूरा ध्यान सकारात्मक क्रिकेट खेलने, हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देने और जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने पर है।"

हफ्तों की कड़ी तैयारी के बाद, फ्रेंचाइजी लीग के तीसरे सीजन में एक संतुलित टीम के साथ उतर रही है, जिसमें अनुभवी घरेलू खिलाड़ियों और उभरते हुए युवा टैलेंट का मेल है। पुरानी दिल्ली 6 टीम में कलाई के स्पिनर दिग्वेश राठी और युवा तेज गेंदबाज उद्धव मोहन भी शामिल हैं, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में भारतीय टीम के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। शुरुआती मैच से ही टीम के असरदार प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए पुरानी दिल्ली 6 के मालिक आकाश नांगिया ने टीम की तैयारी पर पूरा भरोसा जताया। पिछले सीजन पुरानी दिल्ली 6 का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर रही थी।

उन्होंने कहा, "इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है और पुरानी दिल्ली 6 से जुड़े सभी लोग सीजन शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। हमने एक मजबूत और संतुलित टीम बनाने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में कड़ी मेहनत की है और खिलाड़ियों ने तैयारी के दौरान जबरदस्त प्रतिबद्धता दिखाई है। हमें भरोसा है कि टीम आगे की चुनौती के लिए तैयार है। हमारा लक्ष्य निडर और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना और अपने समर्थकों को गौरवान्वित करना है।"

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी