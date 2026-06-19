पुलवामा पुलिस ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया

पुलवामा, 19 जून (आईएएनएस)। देश के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर पुलवामा पुलिस ने शुक्रवार को सिविक एक्शन प्रोग्राम (सीएपी) 2026-27 के तहत सरकारी हाई स्कूल लस्सीपोरा में एक वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया।

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यह मैच अचन वॉलीबॉल क्लब और पंजरान वॉलीबॉल क्लब के बीच खेला गया। मैच पंजरान वॉलीबॉल क्लब ने जीता। विजेता के तौर पर पंजरान वॉलीबॉल क्लब को 3,000 रुपए और एक ट्रॉफी दी गई। अचन वॉलीबॉल क्लब को उपविजेता के तौर पर एक ट्रॉफी और 2,000 रुपए दिए गए। प्लेयर ऑफ द मैच रहे खिलाड़ी को एक ट्रॉफी और 1,000 रुपए दिए गए।

इस इवेंट में पुलवामा पुलिस के अधिकारियों के अलावा सरकारी हाई स्कूल लस्सीपोरा के प्रधानाध्यापक, स्टाफ मेंबर और विद्यार्थी शामिल हुए। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने युवाओं में अनुशासन, टीमवर्क और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने में खेलों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खिलाड़ियों की खेल भावना की तारीफ की और युवाओं को खेल और दूसरी रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा दिया।

पुलवामा पुलिस ने सीएपी 2026-27 के तहत युवाओं को खेलों से जोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

सरदार वल्लभभाई पटेल को आधुनिक भारत का शिल्पकार माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत जिस स्वरूप में अस्तित्व में आया उसमें वल्लभभाई पटेल का सबसे अहम योगदान है। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। देश की आजादी के बाद उन्हें पहला उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया था। 31 अक्टूबर 2025 को उनकी 150वीं जयंती थी। देश भर में उनकी 150वीं जयंती को दो साल तक मनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया था। 150वीं जयंती से जुड़े समारोह 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2026 तक होने हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1975 को मुंबई में हुआ था।

--आईएएनएस

पीएके