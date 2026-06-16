पीजीटीआई नेक्सजेन वाराणसी: सुनीत, मुकीम और दीपांकर ने पहले राउंड में संयुक्त बढ़त बनाई

वाराणसी, 16 जून (आईएएनएस)। कोलकाता के सुनीत चौरसिया, मथुरा के मुकीम अली और नोएडा के दीपांकर कौशल ने बीएलडब्ल्यू ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में जारी 25 लाख रुपए की इनामी राशि वाले डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन– वाराणसी टूर्नामेंट के पहले दौर में तीन-अंडर 67 का समान स्कोर बनाकर संयुक्त बढ़त हासिल की।

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डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई नेक्सजेन ऑर्डर ऑफ मेरिट में सबसे आगे चल रहे 31 वर्षीय चौरसिया, मार्च में पटना गोल्फ क्लब की तरफ से आयोजित अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी गोल्फ चैंपियनशिप और पिछले हफ्ते लखनऊ में विजय कुमार मेमोरियल में लगातार जीत हासिल करने के बाद वाराणसी पहुंचे थे। कोलकाता के इस गोल्फर ने सात बर्डी के साथ दो बोगी और पार-4 10वें होल पर एक डबल बोगी लगाई और तीन-अंडर 67 के स्कोर के साथ संयुक्त बढ़त में शामिल हो गए।

शॉटगन फॉर्मेट में पार-4 पांचवें होल से शुरुआत करने वाले 27 वर्षीय मुकीम अली ने भी तीन-अंडर 67 का स्कोर करके संयुक्त बढ़त हासिल की। ​​मथुरा के इस गोल्फर ने दो बोगी के मुकाबले पांच बर्डी लगाईं। 16वें से 18वें होल तक लगातार तीन बर्डी लगाने के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें लीडरबोर्ड में शीर्ष पर पहुंचने में मदद की।

39 वर्षीय दीपांकर कौशल ने पार-3 आठवें होल से शुरुआत की और अपने राउंड में पार-5 18वें होल पर एक ईगल, चार बर्डी, एक बोगी और पार-4 12वें होल पर एक डबल-बोगी लगाई।

दिल्ली के पवन वर्मा और गुरुग्राम के निखिल शर्मा ने टू-अंडर 68 के स्कोर के साथ चौथा स्थान साझा किया। कोलकाता के प्रतिम कुमार और सौविक नायक के साथ वाराणसी के हेमंत यादव, वन-अंडर 69 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहे।

ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए स्कोरिंग मुश्किल रही। शुरुआती दिन 72 खिलाड़ियों में से केवल 11 ही इवन-पार 70 या उससे बेहतर स्कोर कर पाए। वाराणसी के ही एक अन्य प्रोफेशनल खिलाड़ी इमामुल हक ने 73 का स्कोर किया और संयुक्त रूप से 26वें स्थान पर रहे।

इस साल के नेक्सजेन ऑर्डर ऑफ मेरिट का विजेता 2027 सीजन के लिए मेन टूर (डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई) में छूट हासिल करेगा।

--आईएएनएस

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