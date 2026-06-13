पहला वनडे: गुरबाज के शतक पर भारी पड़े गिल, भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से रौंदा

धर्मशाला, 13 जून (आईएएनएस)। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ टीम इंडिया ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है।

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बारिश के चलते मैच शाम 5 बजकर 45 मिनट पर शुरू हुआ और 25-25 ओवरों की कटौती की गई। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगान टीम 24.5 ओवरों में 194 रन पर सिमट गई।

मेहमान टीम ने 4.3 ओवरों में 26 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए थे। इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ चौथे विकेट के लिए 66 गेंदों में 116 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 142 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

गुरबाज ने महज 48 गेंदों में अपना 9वां वनडे शतक पूरा किया। उन्होंने इस पारी में 51 गेंदों का सामना करते हुए 8 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 102 रन बनाए। कुछ देर बाद टीम ने शाहिदी का विकेट भी गंवा दिया, जो 30 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

यहां से अजमतुल्लाह ओमरजाई ने मोहम्मद नबी के साथ छठे विकेट के लिए 28 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति मे पहुंचा दिया। ओमरजाई ने 16 गेंदों में 3 छक्कों के साथ 26 रन बनाए। भारत की तरफ से डेब्यूटेंट हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 सफलताएं हासिल कीं, जबकि अर्शदीप सिंह और नितीश रेड्डी ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में भारत ने 22.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली। रोहित शर्मा ने कप्तान शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 34 गेंदों में 46 रन का योगदान दिया। रोहित 16 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद गिल ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 43 गेंदों में 70 रन जुटाकर टीम को 116 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

ईशान ने 22 गेंदों में 34 रन बनाए। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 3 चौके शामिल रहे। इसके बाद गिल ने श्रेयस अय्यर (12) के साथ तीसरे विकेट के लिए 26 रन, जबकि केएल राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 32 गेंदों में 53 रन की अटूट सझेदारी करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई।

गिल 66 गेंदों में 2 छक्कों और 11 चौकों के साथ 84 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि केएल राहुल ने 19 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 39 रन की नाबाद पारी खेली। अफगानिस्तान की तरफ से जिया उर रहमान शरीफी और राशिद खान ने 1-1 विकेट हासिल किया।

--आईएएनएस

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