पहला टी20: कप्तान अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, नहीं खेल रहे वैभव, आयरलैंड की टीम में जय मूंदड़ा का डेब्यू

बेलफास्ट, 26 जून (आईएएनएस)। भारत ने शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में जारी टी20 सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। यह सीरीज श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट के नए अध्याय की शुरुआत है।

Read More

फैंस को 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल यह इंतजार और लंबा हो गया है। दूसरी ओर, आयरलैंड की टीम में जय मूंदड़ा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू का मौका मिला है। जय का जन्म राजस्थान में हुआ था।

अय्यर दिसंबर 2023 को भारत की तरफ से आखिरी बार टी20 मैच खेले थे, जिसके करीब ढाई साल बाद वह सीधे कप्तान के तौर पर टीम में वापसी कर रहे हैं। बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनते हुए भारतीय कप्तान अय्यर ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यह हमारे लिए नई पिच है। हम पहली बार बेलफास्ट में खेल रहे हैं। हालात, माहौल और विकेट को देखते हुए, हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं। हमें जल्द से जल्द यहां के हालात के हिसाब से ढलना होगा। हम एक बार में एक ही मैच पर ध्यान देंगे। हम हमेशा यही कहते हैं कि चीजों को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए।"

15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। कप्तान ने किशोर बल्लेबाज को लेकर कहा, "अफसोस की बात है कि वैभव नहीं खेल रहे हैं। सही समय आने पर उन्हें भी मौका मिलेगा। फिलहाल हम तीन तेज गेंदबाजों और एक ऑलराउंडर के साथ उतर रहे हैं।"

दूसरी ओर, आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने कहा, "मैं टॉस जीतकर गेंदबाजी ही चुनता। पिच बहुत अच्छी लग रही है। यह बदलाव का दौर था। पिछले कुछ वर्षों में स्टर्लो (पॉल स्टर्लिंग) ने टीम की शानदार तरह से कप्तानी की। आज जय (मूंदड़ा) अपना डेब्यू कर रहे हैं।"

टी20 फॉर्मेट में भारत-आयरलैंड के बीच 8 मैच खेले गए हैं, जिसमें सभी मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए। भारत इस सीरीज में भी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगा।

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा।

आयरलैंड की प्लेइंग इलेवन: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैक्कार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज, जय मूंदड़ा और मैथ्यू होलार्ड।

--आईएएनएस

आरएसजी