पहला टी20: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीत चुनी बल्लेबाजी, वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिला मौका

चेस्टर ली स्ट्रीट, 1 जुलाई (आईएएनएस)। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 'द रिवरसाइड ग्राउंड' में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

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श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतने के बाद कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। यह हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। कप्तान के तौर पर यह मेरी दूसरी सीरीज है। मैं बहुत उत्साहित हूं। विकेट पर काफी अच्छी घास है। अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह कैसा खेलेगा, लेकिन पक्का इरादा बहुत मजबूत होगा। तीन स्पिनर्स के साथ जा रहा हूं। अक्षर एक ऑल-राउंडर है, और दो तेज गेंदबाज हैं। आयरलैंड सीरीज अब इतिहास बन चुकी है। ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक है और सकारात्मक है।"

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, "गेंदबाजी करते हुए खुश हूं। विकेट अच्छा लग रहा है। मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ हो रही इस सीरीज का हम इंतजार कर रहे थे। टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी हैं। यह मेरे लिए काफी अच्छा है कि मैं मैच के बीच में भी उन पर भरोसा कर सकूं। जोस बटलर और फिल सॉल्ट, सैम कुरेन जैसे खिलाड़ियों का होना मेरे लिए काफी मददगार होगा। जोस बटलर, साल्ट बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। मैं तीन, बेथेल चार, लिविंगस्टोन पांच, सैम कुरेन छह पर खेलेंगे।"

वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर भारत की प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है। उनके डेब्यू का इंतजार फिर बढ़ गया है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड।

--आईएएनएस

पीएके