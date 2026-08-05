पीएम मोदी से मिलना सौभाग्य, गृह मंत्री शाह से पंजाब में खेलों के विकास पर चर्चा हुई: हरभजन सिंह

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की सुबह राज्य सभा सांसदों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने वालों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्य सभा सांसद हरभजन सिंह भी शामिल थे। हरभजन ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और पंजाब में खेल के विकास से जुड़े मुद्दों पर बात की।

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हरभजन ने आईएएनएस से कहा, "हमें प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का सौभाग्य मिला। उन्होंने सभी नए चुने गए सांसदों को बुलाया था। यह एक शुरुआती मीटिंग थी जहां वे हमारे बारे में और जानना चाहते थे। उनसे बात करने के बाद, हमेशा लगता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। वे चीजों को इतनी आसानी और साफ-साफ समझाते हैं कि उन्हें सुनकर आपको एहसास होता है कि हम सभी के लिए सीखने के लिए कितना कुछ है।"

हरभजन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान हुई चर्चा पर उन्होंने आईएएनएस से कहा, "मैंने उनसे मुख्य रूप से दो मुद्दों पर बात की। पहला, पंजाब कभी खेलों में सबसे आगे था, लेकिन आज राज्य में खेलों में काफी गिरावट आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हालत में है। ऐसा लगता है कि खेल राज्य सरकार की आखिरी प्राथमिकताओं में से एक है। दूसरा, मेरा मानना ​​है कि बच्चों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए खेल सबसे असरदार तरीकों में से एक है। मैंने इन दोनों मुद्दों पर गृह मंत्री से चर्चा की और उन्हें पंजाब में खेलों और ड्रग्स के दुरुपयोग की स्थिति से अवगत कराया। उम्मीद है कि राज्य में स्थिति को सुधारने के लिए काम किया जाएगा।"

हरभजन सिंह पंजाब से राज्य सभा सांसद हैं। राज्य सभा सांसद बनने के बाद से वह लगातार राज्य में खेल से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते रहे हैं और अहम मुद्दों को सदन में उठाते रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएके