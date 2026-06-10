पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को सराहा, ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य तय करने को कहा

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए देश से ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य तय करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि खेल के क्षेत्र में देश की बढ़ती सफलता उसकी बढ़ती आकांक्षाओं को दिखाती है।

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एनडीए कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने युवा खिलाड़ियों की उपलब्धियों और भारत में खेलों के तेजी से विकास पर जोर देने के साथ वैश्विक मंच पर और ऊंचे लक्ष्य रखने की जरूरत पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा, "भारतीय युवा खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन हर दिन बेहतर होता जा रहा है।

बुधवार को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने पर बधाई देने और उनके नेतृत्व और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को 'शानदार' बताने वाला एक प्रस्ताव पारित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से पेशेवर खेलों के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है और उन्हें भरोसा है कि खेल की दुनिया में देश का स्थान और ऊंचा होता जाएगा। उन्होंने कहा, "भारत धीरे-धीरे दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खेल लीग का घर बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह पहचान और मजबूत होगी। ओलंपिक के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की आकांक्षाओं को दिखाती हैं।"

साहसी सोच की जरूरत पर जोर देते हुए, मोदी ने खिलाड़ियों और संबंधित लोगों से बड़े सपने देखने और सफलता पाने के लिए लगातार काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमें छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। हमें बड़े लक्ष्य तय करने चाहिए और उन्हें पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सुधारों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करते हुए खेलों में भारत की प्रगति और उसके व्यापक विकास एजेंडे के बीच समानता बताई। पीएम मोदी ने कहा, "आज भारत सुधारों की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए सुधार कोई मजबूरी नहीं है; सुधार हमारा संकल्प है।"

उल्लेखनीय है कि एनडीए के सभी सहयोगियों, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व उप-मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में यह गठबंधन कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। यह कॉन्क्लेव केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने और पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धियों के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में बुलाया गया था।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी