पांचवें टी20 में हार के साथ खत्म हुई भारत की बादशाहत, इंग्लैंड बनी विश्व की नंबर एक टी20 टीम

साउथैम्पटन, 12 जुलाई (आईएएनएस)। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में 56 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत की बादशाहत भी खत्म हो गई है। सीरीज को 4-0 से अपने नाम करने के साथ ही इंग्लैंड अब आईसीसी रैंकिंग में विश्व की नंबर एक टीम बन गई है।

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द रोज बाउल के मैदान पर इंग्लैंड ने भारत की 1600 से ज्यादा दिनों की बादशाहत को खत्म किया। भारतीय टीम फरवरी 2022 से विश्व की नंबर एक टी20 टीम बनी हुई थी। हालांकि, पहले आयरलैंड के खिलाफ 0-2 और अब इंग्लैंड से 0-4 से हारने के चलते भारतीय टीम का नंबर-वन का खिताब हट गया है। भारतीय टीम अब दूसरे स्थान पर खिसक गई है।

पांचवें टी20 में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 257 रन लगाए। इंग्लिश टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और फिल साल्ट महज 6 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। हालांकि, इसके बाद जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए 102 गेंदों में 233 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी निभाई। यह इंग्लैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल में किसी भी विकेट के लिए की गई सबसे बड़ी साझेदारी रही।

बटलर ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 64 गेंदों में 131 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अपनी इस पारी में बटलर ने 12 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए। वहीं, ब्रूक ने अपनी शानदार फॉर्म को इस मुकाबले में भी जारी रखा। उन्होंने महज 45 गेंदों का सामना करते हुए 95 रनों की नाबाद पारी खेली। ब्रूक ने अपनी इस पारी में 211 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4 चौके और 8 छक्के लगाए।

हालांकि, 258 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 8 विकेट खोकर 201 रन ही बना सकी। अभिषेक शर्मा का बल्ला लगातार तीसरे मैच में खामोश रहा और वह महज 3 रन बनाकर आउट हुए। संजू सैमसन ने कुछ दमदार शॉट्स लगाए, लेकिन वह 14 गेंदों में 27 रन बनाने के बाद सैम करन का शिकार बने।

ईशान किशन ने 35 गेंदों में 56 रन बनाए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 16 गेंदों में 28 रन बनाए। तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए 25 गेंदों में 53 रन बनाए। शिवम दुबे (14 रन) और सूर्यांश शेडगे (7 रन) बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। अक्षर पटेल 3 रन बनाकर आउट हुए, तो अर्शदीप 4 रन बनाकर नाबाद रहे।

--आईएएनएस

एसएम/एएस