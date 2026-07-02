ओरिएंटल कप 2026: चौथा संस्करण 7 से 16 जुलाई तक अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित होगा

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली-एनसीआर के जाने-माने इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक, ओरिएंटल कप का चौथा एडिशन 7 जुलाई से 16 जुलाई तक यहां डॉ. अंबेडकर स्टेडियम में होगा। आयोजकों ने रिकॉर्ड प्राइज पूल और 10 विद्यार्थी-एथलीटों के लिए 2.5 लाख के स्कॉलरशिप प्रोग्राम की घोषणा की है।

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टूर्नामेंट में दिल्ली-एनसीआर के 45 से ज्यादा स्कूलों के 1,500 से ज्यादा प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। लड़कों की अंडर-17 और लड़कियों की अंडर-19 कैटेगरी में 50 से ज्यादा मैच होंगे।

टूर्नामेंट की घोषणा करते हुए, ओरिएंटल कप के संस्थापक फरीद बख्शी ने कहा कि यह इवेंट युवा फुटबॉलरों के लिए मौके बनाने पर फोकस करता रहेगा, साथ ही जमीनी स्तर पर विकास में भी सहयोग देगा।

बख्शी ने कहा, "ओरिएंटल कप का हर संस्करण युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मौके बनाने के बारे में होता है। इस साल, हमने टूर्नामेंट के प्राइज पूल को दोगुना से ज्यादा कर दिया है और 10 काबिल स्टूडेंट-एथलीट के लिए 2.5 लाख का स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे युवा प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें सपोर्ट करने की हमारी प्रतिबद्धता मजबूत होती है।"

उन्होंने कहा, "हम लड़कियों की हिस्सेदारी में जबरदस्त बढ़ोतरी से भी उतने ही उत्साहित हैं। हमारे पहले एडिशन के बाद से लड़कियों की टीमों की संख्या दोगुनी हो गई है और अब वे हिस्सा लेने वाली सभी टीमों का लगभग 40 प्रतिशत हैं। ये कामयाबी हमारे इस भरोसे को और मजबूत करती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम ओरिएंटल कप को भारत के सबसे सम्मानित इंटर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।"

आयोजकों के मुताबिक, लड़कों के अंडर-17 प्रतियोगिता में 25 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि लड़कियों के अंडर-19 कैटेगरी में 16 से ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। यह 2023 में शुरू होने के बाद से टूर्नामेंट के विकास को दिखाता है।

आयोजकों ने स्कूल फुटबॉल में लड़कियों के लिए बराबर मौके को बढ़ावा देने का अपना वादा भी दोहराया, जिसमें पिछले चार संस्करणों में महिलाओं की हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है।

2023 में लॉन्च होने के बाद से, ओरिएंटल कप ने 55 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों और एनजीओ को जोड़ा है। टूर्नामेंट 2,700 से ज्यादा युवा फुटबॉलरों तक पहुंचा है, और 80 से ज्यादा मैचों का आयोजन हुआ है।

--आईएएनएस

पीएके