'ओलंपिक एक बोनस की तरह है': वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद ओलंपिक पर अनाहत की नजरें

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की पहली वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने के बाद अनाहत सिंह ने अब अपना अगला बड़ा लक्ष्य तय कर लिया है। उनका सपना लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 में भारत के लिए पदक जीतना है। अनाहत का मानना है कि ओलंपिक में स्क्वैश को शामिल किए जाने से खिलाड़ियों को ऐसा मौका मिला है, जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी।

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टोरंटो में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद अनाहत ने कहा, "हर स्क्वैश खिलाड़ी इस बात से बहुत खुश है कि स्क्वैश ओलंपिक का हिस्सा बन गया है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि हमें यह मौका मिलेगा। मैं एशियन गेम्स के जरिए क्वालीफाई करने की कोशिश करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। अगर वहां ऐसा नहीं हो पाता, तो दूसरे रास्ते भी हैं।"

एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, दिल्ली की 18 वर्षीय खिलाड़ी ने लड़कियों के इवेंट में मिस्र का दबदबा खत्म कर दिया। उन्होंने मिस्र की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रुकैया सलेम को सीधे गेम में हराकर वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं और उन्होंने 2005 में जोशना चिनप्पा के रनर-अप रहने के रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन किया।

एशियन गेम्स को देखते हुए, जहां गोल्ड मेडल जीतकर लॉस एंजिल्स 2028 के लिए सीधे क्वालीफाई किया जा सकता है, अनाहत ने कहा कि वह बिना किसी अतिरिक्त दबाव के इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) के जरिए हुई बातचीत में अनाहत ने कहा, "मैं एशियन गेम्स को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मुझ पर ज्यादा दबाव नहीं है क्योंकि मैं दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलूंगी। ओलंपिक एक बोनस की तरह है, लेकिन मेरी सोच वही रहेगी। मैं बस यह पक्का करना चाहती हूं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं।"

अनाहत ने माना कि इतनी कम उम्र में उम्मीदों का बोझ संभालना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने जमीन से जुड़े रहने का श्रेय अपने परिवार को दिया। उन्होंने कहा, "इतने बड़े मंच पर खेलना वाकई बहुत जबरदस्त अनुभव है, और कभी-कभी लोगों की उम्मीदों को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे माता-पिता ने हमेशा मुझे सिखाया है कि दूसरों की उम्मीदों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपनी ट्रेनिंग और अपने खेल पर ध्यान देती हूं। अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बस जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, बाकी किसी चीज पर नहीं।"

अनाहत का मानना ​​है कि पीएसए टूर पर दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार खेलने से उन्हें जूनियर वर्ल्ड टाइटल के लिए तैयार होने में बहुत मदद मिली।

अनाहत सिंह ने कहा, "मुझे लगता है कि पीएसए सर्किट पर खेलने से बहुत फर्क पड़ता है। पिछले एक साल में टॉप-10 और टॉप-20 खिलाड़ियों के विरुद्ध खेलने से मुझे जो अनुभव मिला है, उससे यह समझने में मदद मिली है कि मुझे कितना सुधार करना है और मेरा स्तर क्या है। उन इवेंट्स में खेलने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि अगर मैं अपना सबसे अच्छा स्क्वैश नहीं भी खेल रही होती हूं, तो भी मैं उन मैचों के बारे में सोच सकती हूं जो मैंने टॉप खिलाड़ियों के खिलाफ खेले हैं। इससे मैं ज्यादा दबाव लेने के बजाय अपने सबसे अच्छे लेवल पर खेलने पर ध्यान दे पाती हूं।"

अनाहत की जीत इसलिए भी बहुत अहम थी क्योंकि उन्होंने लगातार तीन मिस्र के खिलाड़ियों को हराया—जिसमें फाइनल में सलेम को हराना भी शामिल था—और इस तरह इस टाइटल पर मिस्र के दबदबे को खत्म किया। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी भी खिलाड़ियों की राष्ट्रीयता पर ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने कहा, "चाहे सामने वाला खिलाड़ी मिस्र का हो या किसी और देश का, मैच तो मैच ही होता है और मुझे वही करना होता है जो मैं हमेशा करती हूं। सच कहूं तो, मुझे मुकाबलों या टूर्नामेंट के आंकड़ों या इतिहास के बारे में ज्यादा सोचना पसंद नहीं है क्योंकि कभी-कभी इसका मुझ पर बुरा असर पड़ सकता है। मैं बस यही सोचती हूं कि यह एक और खिलाड़ी है और एक और मैच है।"

यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि यह वर्ल्ड जूनियर्स में उनका आखिरी टूर्नामेंट था। उन्होंने कहा, "हां, कुछ मौकों पर थोड़ा ज्यादा दबाव महसूस हुआ क्योंकि मुझे पता था कि इस इवेंट में खेलने का यह मेरा आखिरी साल है। लेकिन इसी बात ने मुझे अपना सब कुछ झोंक देने के लिए प्रेरित भी किया। मुझे पता था कि यह टूर्नामेंट जीतने का मेरा आखिरी मौका है और यह मेरे लिए कितना मायने रखता है। आखिरकार, यह बस एक और टूर्नामेंट है, और मुझे अभी बहुत कुछ हासिल करना है और बहुत कुछ करना बाकी है।"

अनाहत को पिछले टूर्नामेंट्स में बढ़त बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था, उन्होंने कहा कि उन अनुभवों ने उनकी जीत की मानसिकता को बेहतर बनाने में मदद की। उन्होंने कहा, "मैंने दबाव को बेहतर ढंग से संभालना सीखा है। पिछले दो वर्ल्ड जूनियर्स में, मैं फाइनल में पहुंचने के बहुत करीब थी लेकिन बढ़त बनाने के बाद हार गई। मुझे खुशी है कि इस बार मैंने वही गलती नहीं दोहराई।"

उनके सफर में पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 ग्रेगरी गॉल्टियर, भारतीय स्क्वैश दिग्गज सौरव घोषाल और नेशनल कोचिंग सेटअप का मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने कहा, "मैं उन दोनों के साथ लगभग दो साल से काम कर रही हूं। कनाडा में सौरव के होने से बहुत फर्क पड़ा। कोर्ट के बाहर उन्हें, सभी भारतीय कोचों, मेरे माता-पिता और मुझे सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को देखकर मुझे आत्मविश्वास मिला। ग्रेग और सौरव ने मेरी निरंतरता पर बहुत काम किया है और यह सुनिश्चित किया है कि मैं टॉप खिलाड़ियों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहूं।"

--आईएएनएस

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