ओली रॉबिन्सन की फिटनेस पर संदेह, इंग्लैंड ने हेनरी क्रोकोम्बे को टीम में शामिल किया

लंदन, 13 जून (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की तैयारियां ओली रॉबिन्सन की फिटनेस की चिंता की वजह से मुश्किल में आ गई हैं। इस तेज गेंदबाज के घुटने का स्कैन होना है। इंग्लैंड ने रॉबिन्सन के कवर के तौर पर अनकैप्ड तेज गेंदबाज हेनरी क्रोकोम्बे को टीम में शामिल किया है।

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रॉबिन्सन ने लॉर्ड्स टेस्ट में 7 विकेट लेकर इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ट्रेनिंग सेशन के बाद अपने घुटने में दर्द की बात कही। 'द ओवल' में 17 जून से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट से पहले उनके पास रिकवर होने का समय बहुत कम है।

इंग्लैंड क्रिकेट द्वारा शनिवार को एक्स दी गई जानकारी के मुताबिक, "ससेक्स के तेज गेंदबाज को ओली रॉबिन्सन के कवर के तौर पर चुना गया है, जिनके आज दोपहर एहतियातन घुटने का स्कैन होने की उम्मीद है। रॉबिन्सन को शुक्रवार को ट्रेनिंग सेशन के बाद दर्द हुआ था। आपको शुभकामनाएं, ओली।"

रॉबिन्सन की फिटनेस पर संदेह ने क्रोकोम्बे के लिए रास्ता खोल दिया है। इंग्लैंड की सीनियर टीम की तरफ से उन्हें पहली बार मौका मिला है। 24 साल के ससेक्स के इस तेज गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना नाम बनाया है। क्रोकॉम्बे ने इस सीजन में सात मैचों में 21 विकेट लिए हैं और पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ इंग्लैंड लायंस के लिए 4-65 के आंकड़े के साथ अपनी साख को और बढ़ाया है।

इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम और प्रबंध निदेशक रॉब की दोनों ने हाल ही में हेनरी क्रोकोम्बे की तारीफ की है।

रॉबिन्सन की फिटनेस की चिंता इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि कप्तान बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन भी इस टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं। अगर रॉबिन्सन समय पर ठीक नहीं हो पाते हैं, तो क्रोकोम्बे 'द ओवल' में डेब्यू कर सकते हैं।

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में 115 रन से जीत हासिल की थी।

--आईएएनएस

पीएके