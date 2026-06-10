'ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली पारी भूल जाओ', फाइनल से पहले सचिन ने जेमिमा को दी थी सलाह

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धाकड़ बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा है कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने उनके कोच से वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल से पहले एक खास संदेश देने को कहा था।

Read More

जेमिमा ने कहा है कि सचिन तेंदुलकर ने उनके कोच से कहा था कि मैं वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली शतकीय पारी भूल जाऊं और फाइनल में शून्य से शुरुआत करूं।

रोड्रिग्स ने जियोस्टार पर कहा, "सचिन सर ने मेरे कोच प्रशांत शेट्टी को फोन किया। उन्होंने कोच से कहा कि वे मुझे बताएं कि वे समझते हैं कि पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत अहम रहे हैं—सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी पारी खेलना और उन्हें हराने की खुशी। लेकिन उन्होंने मुझे याद दिलाया कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी फाइनल जीतना है।"

जेमिमा ने आगे कहा, "तेंदुलकर ने कहा कि उस पारी को भूलने की कोशिश करो और जीरो से शुरुआत करो। उस संदेश ने मुझे अपना मन फिर से तैयार करने में बहुत मदद की। मुझे समझ आया कि आपने पहले क्या किया है, उससे अगला मैच नहीं जीता जाता। आपको हर मैच को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। एक महान खिलाड़ी की उस सलाह ने फाइनल से पहले मुझे बहुत स्पष्टता दी।"

वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के दिए 339 रन के लक्ष्य को भारत ने 48.3 ओवर में 5 विकेट पर 341 रन बनाकर हासिल किया था। भारत की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं जेमिमा रोड्रिग्स 134 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 127 रन बनाकर नाबाद रही थीं। जेमिमा की इस पारी की वजह से ही भारतीय टीम फाइनल में जगह बना पाई थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए फाइनल में जेमिमा ने 24 रन बनाए थे।

--आईएएनएस

पीएके