ऑस्ट्रेलिया इलेवन ने बांग्लादेश को बुरी तरह हराया, हेड कोच फिल सिमंस ने बल्लेबाजी पर जताई चिंता

डार्विन, 8 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ अभ्यास मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश को पारी और 38 रन से हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश की हार के बाद हेड कोच फिल सिमंस ने बल्लेबाजी को लेकर चिंता जताई है।

Read More

क्रिकइन्फो के हवाले से सिमंस ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने इस अभ्यास मैच में बल्ले से निराश किया। आप देख सकते हैं कि हम कैसे आउट हुए। यह अच्छा नहीं था।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारे पास टेस्ट मैच में ठीक से क्या करना है, इस पर काम करने के लिए तीन दिन हैं। मुझे भरोसा है कि खिलाड़ी अगले तीन दिनों में कड़ी मेहनत करेंगे ताकि हम उस टेस्ट मैच के लिए अपनी मनचाही जगह पर पहुंच सकें। यह एक निराशाजनक मैच था, लेकिन अब हम टेस्ट मैच का इंतजार कर रहे हैं।"

बांग्लादेश ने अभ्यास मैच में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 263 रन बनाए थे। मेहदी हसन मिराज ने नाबाद 109 रन की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया इलेवन की तरफ से कोरी रोचिकिओली ने सर्वाधिक 6 विकेट लिए।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन ने पहली पारी में 355 रन बनाकर बांग्लादेश पर 92 रन की बढ़त ली थी। ऑस्ट्रेलिया इलेवन की तरफ से टीग विली ने 130, जेक डोरान ने 76, और कप्तान कर्टिस पैटरसन ने 53 रन की पारी खेली थी।

दूसरी पारी में बांग्लादेश मात्र 54 रन पर सिमट गई और मैच पारी और 38 रन से हार गई। तंजीद हसन एकमात्र बल्लेबाज रहे, जो दो अंकों में पहुंच सके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैंपबेल थॉम्पसन ने 8 विकेट लिए।

बांग्लादेश की टीम 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 13 अगस्त से शुरू होगा।

--आईएएनएस

पीएके