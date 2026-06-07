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न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन: भारतीय महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले रेस में जीता गोल्ड

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 07, 2026, 03:42 AM
न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन: भारतीय महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले रेस में जीता गोल्ड

न्यू ताइपे सिटी, 7 जून (आईएएनएस)। भारत की महिला 4x100 मीटर रिले टीम ने शनिवार को न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने गोल्ड मेडल जीतने के साथ-साथ नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया। यह प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक्स की कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर श्रेणी की एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है।

श्राबनी नंदा, एस.एस. स्नेहा, सुदेशना शिवंकर और तमन्ना की चौकड़ी ने ताइवान के बानकियाओ स्टेडियम में शानदार 44.07 सेकंड का समय निकालकर पोडियम पर टॉप किया। इस दौरान, भारतीय टीम ने पिछला मीट रिकॉर्ड तोड़ दिया और वियतनाम पर 0.31 सेकंड के आसान अंतर से जीत हासिल की। वियतनाम दूसरे स्थान पर रहा।

रिले में जीत के अलावा, भारत को फील्ड इवेंट्स में भी सफलता मिली, जिसमें होनहार लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह ने महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। शैली ने 6.24 मीटर का बेस्ट प्रदर्शन दर्ज किया और अपने प्रतियोगी से आगे रहीं। उन्होंने मीट में भारत को मेडल टैली में एक और गोल्ड जोड़ा।

भारत के तेजस शिरसे ने भी ट्रैक पर प्रभावित किया, और मेन्स 110 मीटर हर्डल्स में सिल्वर मेडल जीता। कड़े मुकाबले के बीच तेजस ने बेहतरीन दौड़ लगाई और दूसरे स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने हर्डल्स स्पर्धा में अपनी लगातार प्रगति को भी जारी रखा।

तेजस ने पहले नेशनल चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता था। उनका गोल्ड जीतने का टाइम 13.50 सेकंड था। उन्होंने 13.61 सेकंड के अपने ही मीट रिकॉर्ड में सुधार किया, लेकिन वह कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए, क्योंकि इसके लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन समय 13.39 सेकंड था।

इससे पहले, भारतीय विमेंस रिले टीम ने भी अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया, जहां भारत ने रिकॉर्ड 19 मेडल जीते। विमेंस 4x100 मीटर रिले ने भी 45.05 सेकंड के टाइम के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। टीम के सदस्य काजल हीराभाई वाजा, भावना जी, आरती और निपम रहे। भारतीय पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने भी 3:07.38 के मीट रिकॉर्ड में सुधार किया, लेकिन 3:05.54 के समय के साथ टीम तीसरे स्थान पर रही। टीम के सदस्य पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार एस और मोहम्मद अशफाक रहे।

--आईएएनएस

एसएम/एएस