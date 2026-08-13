नीदरलैंड फुटबॉल टीम को 48 साल में मिला पहला विदेशी कोच, जावी हर्नांडेज ने संभाली कमान

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। जावी हर्नांडेज को नीदरलैंड पुरुष फुटबॉल टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। स्पेन के जावी पिछले 48 साल में नीदरलैंड पुरुष फुटबॉल टीम के पहले विदेशी कोच हैं। उनका अनुबंध फीफा विश्व कप 2030 तक है। जावी ने रोनाल्ड कोमैन की जगह ली है।

नीदरलैंड का कोच नियुक्त होने पर जावी ने कहा, "नीदरलैंड की नेशनल टीम का हेड कोच बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। एफसी बार्सिलोना एकेडमी में विकसित हुए और जोहान क्रूफ और रिनस मिशेल्स जैसे लोगों से प्रभावित होने के साथ ही मैं डच फुटबॉल से एक खास कनेक्शन महसूस करता हूं। आप कह सकते हैं कि मैं एक तरह से डच फुटबॉल का बेटा हूं। दूसरे महान कोच, खासकर लुइस वैन गाल, जिनके नेतृत्व में मैंने बार्सिलोना में अपना डेब्यू किया, और फ्रैंक रिजकार्ड, ने भी मुझे एक खिलाड़ी और एक कोच, दोनों के तौर पर बनाने में अहम भूमिका निभाई है।"

जावी ने कहा, "हमारा इरादा एक ऐसा कोचिंग स्टाफ बनाने का है जिसमें डच इनपुट भी शामिल हो। खेल, खिलाड़ियों और संस्कृति की खास जानकारी बहुत कीमती है। एक-दूसरे की जानकारी और अनुभव को मिलाकर, हम खुद से और स्क्वाड से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छे हालात बनाएंगे।"

फुटबॉल की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर्स में से एक जावी 2010 में फीफा विश्व कप जीतने वाली स्पेन टीम का हिस्सा रहे थे। जावी दिग्गज क्लब बार्सिलोना के लिए कुल 17 सीजन खेले। उनका क्लब करियर भी काफी सफल रहा है।

जावी ने 2019 में अपना कोचिंग करियर शुरू किया था। जावी 2019 से 2021 तक अल साद, 2021 से 2024 तक बार्सिलोना के कोच रहे। अपने छोटे से करियर में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है और क्लब के साथ कई घरेलू ट्रॉफी जीत चुके हैं। जावी ने 2022-23 में बार्सिलोना को स्पैनिश सुपर कप का खिताब दिलाया था।

--आईएएनएस

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