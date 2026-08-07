नॉर्वे के मिडफील्डर जेन्स हर्टो-डाहल को हल सिटी ने पांच साल के लिए साइन किया

हल, 7 अगस्त (आईएएनएस)। चैंपियनशिप क्लब हल सिटी ने एलीटेसेरियन साइड ट्रॉम्सो से नॉर्वे के मिडफील्डर जेन्स हर्टो-डाहल को 5 साल के लिए साइन किया है। वह 2031 तक टीम के साथ बने रहेंगे। 20 साल के इस खिलाड़ी की फीस का खुलासा नहीं किया गया है। यह हल सिटी की गर्मियों की ट्रांसफर विंडो की छठी साइनिंग है।

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हर्टो-डाहल नॉर्वे के सबसे शानदार युवा मिडफील्डर में से एक के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। वह सेंट्रल और डीप मिडफील्ड दोनों रोल में सहज हैं। उन्होंने अपने होमटाउन क्लब के लिए 105 सीनियर मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 19 गोल और 11 असिस्ट हैं।

छह साल की उम्र में ट्रॉम्सो की एकेडमी में शामिल होने के बाद, जेर्टो-डाहल ने यूथ रैंक में तरक्की की और फिर 17 साल की उम्र में हामार्कामेराटेने पर लीग जीत में अपनी पहली टीम में डेब्यू किया। उन्होंने एलीटेसेरियन में 89 मैच खेले, जिससे ट्रॉम्सो 2023 और 2025 दोनों सीजन में नॉर्वे की टॉप फ्लाइट में तीसरे स्थान पर रहा।

उन्होंने यूरोपियन कॉम्पिटिशन में भी अनुभव हासिल किया, यूईएफए यूरोपा लीग और यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग क्वालीफाइंग मैचों में हिस्सा लिया।

मिडफील्डर ने 2026 एलीटेसेरियन कैंपेन के बीच में ही ट्रॉम्सो छोड़ दिया। उन्होंने 14 लीग मैचों में सात गोल किए थे। वह अपने ट्रांसफर के समय डिवीजन में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे।

जेर्टो-डाहल ने कहा है कि वह इंग्लैंड में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्साहित हैं।

एक आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं। यह एक बहुत बड़ा क्लब है। मैं यहां खेलने के लिए सच में बहुत उत्साहित हूं। क्लब की दिलचस्पी के बारे में सुनते ही सब कुछ बहुत जल्दी हो गया।"

ट्रोम्सो के बारे में उन्होंने कहा कि अपने बचपन के क्लब को छोड़ना एक भावनात्मक फैसला था, लेकिन जरूरी था।

उन्होंने आगे कहा, "ट्रोम्सो के साथ पिछले कुछ साल मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल रहे हैं। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मुझे लगा कि मुझे एक नई चुनौती की जरूरत है, और हल में जाना मेरे लिए सही कदम है। मैंने यहां के माहौल के बारे में भी बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। उस अनुभव के लिए और इंतजार नहीं कर सकता।"

--आईएएनएस

पीएके