नीरज चोपड़ा को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई करना होगा: एएफआई

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का नाम बेशक एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) द्वारा घोषित प्रोविजनल सूची में है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत की एथलेटिक्स टीम में उनकी जगह पक्की नहीं है।

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ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 32 सदस्यों वाले दल की घोषणा के बाद एएफआई के प्रवक्ता और वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरिवाला ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चोपड़ा अकेले चुने गए एथलीट हैं जिन्हें अभी जरूरी क्वालीफिकेशन मार्क हासिल करना है।

सुमरिवाला ने रविवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "नीरज को क्वालिफाई करना होगा। बाकी चुने गए सभी एथलीटों ने क्वालीफाई कर लिया है। सेल्वा पहले ही क्वालीफाई कर चुका है, लेकिन अगर हमें उस पर विचार करना है, तो उसे अपने क्वालीफाइंग के बहुत करीब पहुंचना होगा, क्योंकि हमें आज की तारीख में उसकी मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं पता है। उसने खुद आकर हिस्सा लेने के लिए कहा है, और कहा है कि वह इंटरस्टेट में आकर क्वालिफाई करना चाहेगा।"

हालांकि चोपड़ा के कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले मुकाबला करने की उम्मीद है, लेकिन फेडरेशन अभी भी चोट से ठीक होने के बाद प्रतियोगिता में उनकी वापसी की जानकारी का इंतजार कर रहा है।

नीरज की इंजरी पर अपडेट देते हुए सुमरिवाला ने कहा, "वह अब ट्रेनिंग के लिए फिट हैं, और वह शायद अगले 10 दिनों में कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा ज्योति अच्छी तरह से ठीक हो रही हैं और तेजी से ठीक हो रही हैं। वह ट्रेनिंग के लिए भी फिट हैं। उन्हें कॉम्पिटिशन के लिए फिट होना है।"

नीरज भारत के विश्व चैंपियन एथलीट हैं, और निश्चित रूप से भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन चाहेगा कि वह आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सफलता सफलतापूर्वक क्वालीफाई करें।