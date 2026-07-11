मंधाना-हरमनप्रीत की अर्धशतकीय पारी, भारतीय टीम के नाम रहा लॉर्ड्स टेस्ट का पहला दिन

लंदन, 11 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टेस्ट का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा। पहली पारी में 285 रन बनाने के बाद भारत ने दिन का खेल खत्म होने से पहले इंग्लैंड को एक बड़ा झटका भी दे दिया है।

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इंग्लैंड ने पहली पारी में एक विकेट खोकर 21 रन बना लिए हैं। टैमी ब्यूमोंट को क्रांति गौड़ ने सिर्फ 2 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया है। हीथर नाइट एक और मैया बाउचियर 17 रन बनाकर क्रीज पर डटी हुई हैं। इंग्लैंड अभी भारत के स्कोर से 264 रन पीछे है।

इससे पहले, भारत की पूरी टीम पहली पारी में 285 रन बनाकर ऑलआउट हुई। टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शेफाली वर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौटीं।

इसके बाद नंबर तीन पर उतरीं यास्तिका भाटिया भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं और 12 रन बनाकर लॉरेन बेल का शिकार बनीं। हालांकि, इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना ने मोर्चा संभाला और तीसरे विकेट के लिए 72 गेंदों में 64 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। जेमिमा तेज तर्रार अंदाज में खेलती हुई दिखाई दीं, लेकिन वह अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सकीं। जेमिमा 38 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 35 रन बनाने के बाद आउट हुईं। मंधाना को इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर के रूप में एक और अच्छी जोड़ीदार मिली। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 155 गेंदों में 89 रनों की अहम साझेदारी निभाई। मंधाना 108 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से 83 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटीं। वहीं, हरमनप्रीत ने 58 रनों की दमदार पारी खेली।

दीप्ति शर्मा ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 87 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 57 रन बनाए। हालांकि, स्मृति मंधाना के आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई और टीम ने अपने आखिरी 6 विकेट सिर्फ 95 रन जोड़कर गंवा दिए। ऋचा घोष महज 13 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि स्नेह राणा भी 13 रन ही बना सकीं। इंग्लैंड की तरफ से से गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 68 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि इस्सी वोंग और मैडी विलियर्स ने दो-दो विकेट अपने नाम किए। लॉरेन बेल ने एक विकेट चटकाया।

--आईएएनएस

एसएम/एएस