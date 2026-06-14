मोंटगोमेरी ने स-हर्टोजेनबॉश में अपना पहला डब्ल्यूटीए सिंगल्स खिताब जीता

स'हर्टोजेनबॉश, 14 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी खिलाड़ी रॉबिन मोंटगोमेरी ने रविवार को स-हर्टोजेनबॉश में लिबेमा ओपन में अपना पहला डब्ल्यूटीए सिंगल्स खिताब जीत लिया है। टॉप सीड बारबोरा क्रेजिकोवा के बीमारी के कारण फाइनल से हटने के बाद 21 वर्षीय मोंटगोमेरी को चैंपियन घोषित किया गया। इसके साथ ही डच ग्रास कोर्ट पर दोनों खिलाड़ियों के लिए शानदार रहे सप्ताह का अंत हो गया।

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मोंटगोमेरी के लिए यह खिताब उनके करियर का एक अहम पड़ाव है। वर्ल्ड नंबर 95 खिलाड़ी जून 2025 से इस साल अप्रैल तक खेल से दूर रहने के बाद लगभग 10 महीने तक प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाई थीं।

क्वालीफायर के तौर पर नीदरलैंड्स पहुंचीं और दुनिया में 484वें नंबर पर रहीं मोंटगोमेरी ने चैंपियनशिप मैच तक पहुंचने के लिए अपने प्रोफेशनल करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। लिबेमा ओपन, बोगोटा और मैड्रिड में शुरुआती दौर में बाहर होने के बाद, खेल में वापसी के बाद उनका तीसरा डब्ल्यूटीए टूर-लेवल इवेंट था।

यह खिताब मोंटगोमेरी को हाल के इतिहास में डब्ल्यूटीए टूर सिंगल्स ट्रॉफी जीतने वाली सबसे कम रैंकिंग वाली खिलाड़ियों में भी शामिल करता है। वह 2023 में वर्ल्ड नंबर 508 रहते हुए स्ट्रासबर्ग में खिताब जीतने वाली एलिना स्वितोलिना के बाद सबसे कम रैंकिंग वाली चैंपियन बनी हैं।

जीत के समय मोंटगोमेरी से कम रैंकिंग होने के बावजूद केवल मिर्जाना लुसिक-बारोनी, किम क्लिस्टर्स, एंजेलिक विद्जाजा और स्वितोलिना ने ही डब्ल्यूटीए सिंगल्स खिताब जीते हैं।

अमेरिकी खिलाड़ी की सफलता इस सीजन में टूर पर क्वालीफायर्स के शानदार प्रदर्शन के बढ़ते ट्रेंड को जारी रखती है। वह होबार्ट में एलिसाबेटा कोकियारेटो और अबू धाबी में सारा बेजलेक जैसी क्वालीफायर्स की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने 2026 में अप्रत्याशित मौकों को डब्ल्यूटीए खिताब में बदला है।

वहीं, क्रेजिकोवा मैच से पहले बीमार पड़ने के कारण फाइनल के लिए कोर्ट पर नहीं उतर सकीं। डब्ल्यूटीए के अनुसार क्रेजसिकोवा ने कहा, "मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि बीमारी के कारण मुझे आज के लिबेमा ओपन फाइनल से हटना पड़ रहा है। मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी और मेडिकल टीम से सलाह लेने के बाद यह साफ हो गया है कि मैं आज खेलने की हालत में नहीं हूं। मैं फाइनल में खेलने और टाइटल के लिए मुकाबला करने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन आज ऐसा करना मुमकिन नहीं है।"

निराशा के बावजूद, पूर्व विंबलडन चैंपियन ने मोंटगोमेरी को उनके शानदार हफ्ते के लिए बधाई देते हुए कहा, "मैं रॉबिन को यहां शानदार हफ्ते के लिए बधाई देना चाहती हूं और उन्हें बाकी सीजन के लिए शुभकामनाएं देती हूं। टूर्नामेंट का अंत इस तरह होने से मुझे निराशा है, लेकिन मैं जल्द से जल्द ठीक होने पर ध्यान दूंगी और जल्द ही मुकाबलों में वापसी करने की उम्मीद करती हूं।"

--आईएएनएस

आरएसजी