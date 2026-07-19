'मेसी करेंगे कमाल, अर्जेंटीना रचेगी इतिहास', फीफा विश्व कप के फाइनल मैच को लेकर फैंस ने की भविष्यवाणी

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना की भिड़ंत स्पेन के साथ होनी है। इस खिताबी मुकाबले को लेकर भारत में भी फैंस काफी उत्सुक हैं। कुछ प्रशंसकों का मानना है कि फाइनल में भी एक बार फिर लियोनेल मेसी का मैजिक दिखेगा, तो कुछ फैंस स्पेन को खिताब का प्रबल दावेदार मान रहे हैं।

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केरल के मलप्पुरम में एक फैन ने कहा कि फाइनल मैच में स्पेन बाजी मारने में सफल रहेगा। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए बताया कि खिताबी मुकाबले में स्पेन अर्जेंटीना को 2-1 से हराएगा। वहीं, एक अन्य फैन के अनुसार, अर्जेंटीना अपने दमदार खेल के बूते फाइनल में स्पेन से पार पाने में सफल रहेगा और मेसी के जादुई खेल के बूते अर्जेंटीना इतिहास रचेगा।

राजस्थान के कोटा में एक युवा फैन ने स्पेन को फाइनल में खिताब का मजबूत दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि स्पेन का डिफेंस काफी मजबूत है और लामिन यामल खिताबी मुकाबले में शानदार खेल दिखाएंगे। एक अन्य फैन के मुताबिक, मेसी का यह आखिरी विश्व कप है, तो ऐसे में वह अर्जेंटीना के लिए ट्रॉफी जीत सकते हैं। एक फैन ने कहा कि युवा खिलाड़ियों से सजी स्पेन की टीम अनुभवी अर्जेंटीना पर फाइनल में भारी पड़ सकती है। वहीं, एक फैन के अनुसार, खिताबी मैच में मेसी अर्जेंटीना के लिए तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं।

गुजरात के राजकोट में दिशा नाम की महिला फैन के अनुसार, खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना की टीम बाजी मारने में सफल रहेगी। वहीं, कुंजल नामक फैन ने कहा कि फाइनल मैच में अर्जेंटीना के जीतने के चांस 60, जबकि स्पेन के जीतने की संभावना 40 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट में कई मुकाबलों में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की है। एक फैन ने उम्मीद जताई कि फाइनल में लामिन यामल दमदार प्रदर्शन करेंगे और स्पेन को जीत दिलाने में सफल रहेंगे। अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है। वहीं, स्पेन की टीम 16 साल बाद विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस