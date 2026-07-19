मेसी के साथ अर्जेंटीना का कद और भी बढ़ गया, वह टीम को एकजुट रखते हैं: शाजी प्रभाकरन

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच रविवार को खेला जाना है। अर्जेंटीना को लगातार दूसरे विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाने में कप्तान लियोनेल मेसी की भूमिका बेहद अहम रही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व महासचिव शाजी प्रभाकरन का मानना है कि मेसी अर्जेंटीना की टीम को एकजुट रखने का काम करते हुए और टीम उनसे प्रेरित होकर मैदान पर दमदार प्रदर्शन करती है।

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प्रभाकरन ने 'आईएएनएस' के साथ खास बातचीत में अर्जेंटीना टीम की विरासत और मेसी के प्रभाव पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, "मेसी के साथ अर्जेंटीना का कद और भी बढ़ गया है, क्योंकि अर्जेंटीना की फ़ुटबॉल विरासत बहुत बड़ी रही है। उन्होंने तीन वर्ल्ड कप जीते हैं, जिनमें से सिर्फ एक मेसी के साथ जीता है और वह भी पिछला वाला ही था। इससे पहले, माराडोना उनकी सबसे बड़ी विरासत में से एक थे। अब, जब मेसी अपना तीसरा फाइनल खेल रहे हैं और अर्जेंटीना के लिए लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का मौका है, तो यह विरासत कई मायनों में बेमिसाल होगी।"

उन्होंने आगे कहा, "इसी वजह से आज अगर हम अर्जेंटीना टीम के प्रदर्शन को देखें, तो मेसी ही सबसे अहम खिलाड़ी हैं; वही खेल को कंट्रोल करते हैं और खेल पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। अब तक खेले गए सभी मैचों में उन्होंने आठ गोल किए हैं, लेकिन उन आठ गोलों से कहीं अधिक, उन्होंने खेल और नतीजे में फर्क लाने वाला असर डाला है। हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी यही देखा, जहां उनके दो असिस्ट की वजह से अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल जीता और लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। इसलिए, मेसी निश्चित रूप से अर्जेंटीना के लिए सबसे अहम पहलू हैं।"

प्रभाकरन ने माना की मेसी अर्जेंटीना टीम को एकजुट रखते हैं। उन्होंने कहा, "मेसी अर्जेंटीना को एक ऐसी एकता में बांधते हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। वह टीम में ऐसी भावना जगाते हैं जिससे ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलता है; क्योंकि मेसी अकेले मैच नहीं जीत सकते, लेकिन वह सबको एक ऊर्जा, एक लक्ष्य और एक विजन के साथ जोड़ते हैं। वह आगे बढ़ाने वाली और एकजुट करने वाली ताकत हैं, और इसी वजह से खिलाड़ी मेसी को देखकर और उनकी काबिलियत को जानकर 100 प्रतिशत से ज्यादा देते हैं। हर पल यह चीज टीम के साथियों को हिम्मत और प्रेरणा देती है, और वे अर्जेंटीना को जिताने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं।" अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल का टिकट हासिल किया है। खिताब मुकाबले में अर्जेंटीना को मेसी से दमदार प्रदर्शन की आस होगी।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी