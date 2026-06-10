मार्को सिल्वा बने बेनफिका क्लब के हेड कोच, जोस मोरिन्हो की लेंगे जगह

लिस्बन, 10 जून (आईएएनएस)। इंग्लैंड के फुलहम के पूर्व मैनेजर मार्को सिल्वा को पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब स्पोर्ट लिस्बोआ ए बेनफिका का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। वह जोस मोरिन्हो की जगह लेंगे, जिन्होंने रियल मैड्रिड जाने का फैसला किया है।

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48 साल के सिल्वा ने हाल ही में फुलहम के साथ अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया था, जब उनका अनुबंध क्रेवन कॉटेज में खत्म हो गया। बेनफिका ने आधिकारिक बयान में बताया कि मार्को सिल्वा के साथ दो साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसे 2028/29 सीजन तक बढ़ाया भी जा सकता है। क्लब को उम्मीद है कि सिल्वा के अनुभव से टीम को नई मजबूती मिलेगी।

इसी बीच, फुटबॉल की दुनिया में एक और बड़ी खबर सामने आई है। बेनफिका ने पुष्टि की है कि उनके पूर्व कोच जोस मोरिन्हो क्लब छोड़कर एक बार फिर रियल मैड्रिड से जुड़ने जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, रियल मैड्रिड ने मोरिन्हो को वापस लाने के लिए लगभग 15 मिलियन यूरो का भुगतान करने पर सहमति जताई है।

63 साल के मोरिन्हो ने हाल ही में बेनफिका की जिम्मेदारी संभाली थी और इस सीजन में टीम को प्राइमेरा लीगा में तीसरे स्थान तक पहुंचाया था। खास बात यह रही कि उनकी टीम पूरे लीग सीजन में एक भी मैच नहीं हारी। यह मोरिन्हो की रियल मैड्रिड में दूसरी बार वापसी होगी। इससे पहले वह 2010 से 2013 तक क्लब के कोच रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने टीम को एक ला लीगा खिताब, एक कोपा डेल रे और एक स्पेनिश सुपर कप जिताया था।

रियल मैड्रिड के अध्यक्ष फ्लोरेंटिनो पेरेज लंबे समय से मोरिन्हो को वापस लाने के इच्छुक थे। उनके चुनाव अभियान के दौरान भी उन्होंने यह वादा किया था कि वह मोरिन्हो को फिर से टीम का हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ ही क्लब ने अल्वारो अर्बेलोआ के जाने की भी पुष्टि की है।

अर्बेलोआ ने हाल ही में फर्स्ट-टीम कोच के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की। क्लब ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा वफादारी और पेशेवर रवैया दिखाया है। टीम के खराब प्रदर्शन के बाद अर्बेलोआ ने जनवरी में जाबी अलोंसो की जगह ली थी। हालांकि, क्लब लगातार दूसरे सीजन में कोई बड़ा खिताब नहीं जीत सका।

--आईएएनएस

एसएम/एएस