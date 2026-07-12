'मेरी शिष्य ने मेरा सपना पूरा किया', क्रांति गौड़ की कोच राजीव बिल्थारे का बयान

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट में 5 विकेट झटके हैं। क्रांति के इस यादगार प्रदर्शन से उनके कोच राजीव बिल्थारे बेहद खुश हैं।

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राजीव बिल्थारे ने कहा कि क्रांति की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न सिर्फ क्रिकेट के घर में बेहतरीन प्रदर्शन करने का सपना पूरा किया है, बल्कि एक कोच की अपनी शिष्या को खेल के सबसे बड़े मंचों में से एक पर चमकते देखने की इच्छा भी पूरी की। क्रांति को इतिहास रचते देखना गर्व का पल था।

बिल्थारे ने स्टार स्पोर्ट्स द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा, "हर खिलाड़ी लॉर्ड्स में खेलने का सपना देखता है, और हर कोच अपने शिष्य को लॉर्ड्स में खेलते हुए देखने का सपना देखता है। क्रांति गौड़ ने न सिर्फ लॉर्ड्स में खेला है, बल्कि शानदार प्रदर्शन भी दिया है। लॉर्ड्स में पांच विकेट लेना और रिकॉर्ड बनाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। मुझे उम्मीद है कि वह भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी और खुद को श्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक बनाएंगी।"

यह कामयाबी क्रांति के परिवार के लिए भी उतनी ही खास थी, जो इस माइलस्टोन का जश्न मनाने में शामिल हुए क्योंकि भारत ने एकमात्र टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी।

उस वीडियो में क्रांति के भाई ने कहा, "मेरी बहन, क्रांति गौड़ ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर पांच विकेट लिए हैं। ऐसा करके, उसने न केवल अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम को जीत के और करीब भी ले आई है। क्रांति और भारतीय टीम को बहुत-बहुत बधाई, और हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया यह टेस्ट जीतेगी।"

क्रांति के यादगार प्रदर्शन ने 2006 में टॉन्टन में इंग्लैंड के खिलाफ झूलन गोस्वामी के बाद टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय महिला तेज गेंदबाज द्वारा पांच विकेट लेने का पहला कारनामा किया, जिससे सबसे लंबे फॉर्मेट में भारत की बढ़ती विरासत में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। क्रांति लॉर्ड्स में टेस्ट में एक पारी में 5 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला तेज गेंदबाज भी बनीं।

क्रांति ने टैमी ब्यूमोंट, माइया बाउचियर, एलिस कैप्सी, इंग्लैंड की कप्तान नट साइवर-ब्रंट और लॉरेन बेल को आउट किया।

--आईएएनएस

पीएके