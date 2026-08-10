मणिपुर: सीएम खेमचंद सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट ऋषिकांत सिंह को सम्मानित किया

इंफाल, 10 अगस्त (आईएएनएस)। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने सोमवार को 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2026' के सिल्वर मेडलिस्ट वेटलिफ्टर चनांबम ऋषिकांत सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया।

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मेडलिस्ट को सम्मानित करते हुए, मुख्यमंत्री ने ऋषिकांत सिंह को बधाई दी और उनकी शानदार उपलब्धि की तारीफ की। सीएम ने कहा कि इस उपलब्धि से मणिपुर और देश दोनों का नाम रोशन हुआ है और राज्य के लोगों को गर्व महसूस हुआ है।

मणिपुर में खेल गतिविधियों की तारीफ करते हुए खेमचंद ने कहा कि राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेडलिस्ट को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य और देश के लिए मेडल जीतने वाले अधिकतर खिलाड़ी कम आय वाले परिवारों से आते हैं। आर्थिक तंगी और दूसरी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, वे बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं और मणिपुर और देश का नाम रोशन करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "सफल खिलाड़ी बनने के लिए लगन और कड़ी मेहनत जरूरी है।" उन्होंने स्थानीय क्लबों और सामुदायिक संगठनों के जरिए खिलाड़ियों का समर्थन करने की मणिपुर की पुरानी परंपरा और संस्कृति पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समुदाय-आधारित समर्थन की ऐसी संस्कृति मणिपुर के बाहर कई अन्य क्षेत्रों में नहीं देखी जाती है।

खेमचंद ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों की उपलब्धियां न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा और समर्पण को दिखाती हैं, बल्कि मणिपुर में वर्षों से विकसित हुई मजबूत खेल संस्कृति और सामुदायिक समर्थन को भी दर्शाती हैं।

मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के दौरान, चनांबम ऋषिकांत सिंह ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से मिले प्रोत्साहन और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के लिए गहरा आभार व्यक्त किया।

ऋषिकांता ने पुरुषों की 71 किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में कुल 264 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल हासिल किया था। पदक जीतने का अपना अनुभव साझा करते हुए ऋषिकांत ने कहा कि खिलाड़ियों को, खासकर कम आय वाले परिवारों से आने वाले खिलाड़ियों को, निराश नहीं होना चाहिए अगर वे एथलीट्स के लिए जरूरी डाइट का खर्च नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा कि इस सोच को बदलने की जरूरत है कि कोई खिलाड़ी महंगी डाइट के बिना सफलता हासिल नहीं कर सकता।

ऋषिकांत ने कहा कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन से खिलाड़ी आर्थिक और अन्य मुश्किलों से पार पा सकते हैं और सबसे ऊंचे स्तर पर सफलता हासिल कर सकते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि वे कड़ी मेहनत जारी रखेंगे और भविष्य में मणिपुर और देश के लिए और भी बड़ी सफलताएँ और सम्मान हासिल करेंगे।

--आईएएनएस

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