ब्रूक, ग्रीव्स और हसन आईसीसी 'मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड के लिए नामित

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक के साथ वेस्टइंडीज के सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स और बांग्लादेश के ओपनर तंजिद हसन को जुलाई 2026 के लिए 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड हेतु नामित किया गया है।

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हैरी ब्रूक ने जुलाई माह में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में जबरदस्त खेल दिखाते हुए इंग्लैंड को भारत के विरुद्ध व्हाइट-बॉल सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज में 114.50 की औसत के साथ सर्वाधिक 229 रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया।

दूसरी तरफ, ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स ने जुलाई माह के दौरान टेस्ट क्रिकेट में बल्ले के साथ गेंद से भी शानदार प्रदर्शन किया। 32 वर्षीय खिलाड़ी ने एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड में श्रीलंका के विरुद्ध पहले टेस्ट में 180 रन बनाए। उनकी इस पारी की मदद से वेस्टइंडीज मैच ड्रॉ कराने और अंततः 1-0 से सीरीज जीतने में सफल रहा।

ग्रीव्स ने तारोबा में पाकिस्तान के विरुद्ध शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच जिताऊ भूमिका निभाई थी। उन्होंने पहली पारी में 27 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि दूसरी पारी में 12 रन देकर 2 विकेट हासिल करते हुए वेस्टइंडीज की जीत सुनिश्चित की। ग्रीव्स ने महीने का समापन 71.66 की औसत से 215 रन और दो टेस्ट मुकाबलों में 10.25 की औसत से 8 विकेट निकालकर किया। इसके साथ ही उन्होंने दो वनडे मैच भी खेले।

बांग्लादेशी सलामी बल्लेबाज तंजिद हसन के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो वह जिम्बाब्वे के व्हाइट-बॉल दौरे पर बांग्लादेश के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभरे, जहां वनडे और टी20 दोनों सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। बाएं हाथ के इस ओपनर ने तीन वनडे मुकाबलों में 53 की औसत और 89.83 के स्ट्राइक रेट से 159 रन बनाए, और फिर टी20 सीरीज में 70 की औसत के साथ 140 रन जोड़े।

--आईएएनएस

आरएसजी