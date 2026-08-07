मैनचेस्टर सिटी ने रॉड्री के लिए बार्सिलोना की शुरुआती बोली को ठुकराया: रिपोर्ट

मैनचेस्टर, 7 अगस्त (आईएएनएस)। मैनचेस्टर सिटी ने स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री के लिए बार्सिलोना की लगभग 38.5 मिलियन यूरो की शुरुआती बोली को कथित तौर पर ठुकरा दिया है। क्लब ने रॉड्री की कीमत 60 मिलियन यूरो से ज्यादा आंक रहे हैं।

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रॉड्री सिटी के साथ अपने अनुबंध के आखिरी साल साल में हैं और अभी तक नई शर्तों पर सहमत नहीं हुए हैं। इस वजह से मौजूदा ट्रांसफर विंडो में उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, बार्सिलोना ने रॉड्री को अपने साथ लेने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। रियल मैड्रिड अब रॉड्री को साइन करने वाले क्लबों की सूची में नहीं है।

पिछले दो सीजन में चोटों से परेशान रहने के बाद, स्पेनिश मिडफील्डर इस साल की शुरुआत में फीफा वर्ल्ड कप में टॉप फॉर्म में लौटे थे। स्पेन को विश्व चैंपियन बनाने में उनका अहम योगदान रहा था। अपने शांत स्वभाव, पासिंग और डिफेंसिव की वजह से उन्होंने मिडफील्ड से ही मैचों को नियंत्रित किया था। स्पेन को चैंपियन बनाने में रॉड्री की शानदार भूमिका को देखते हुए उन्हें टूर्नामेंट के श्रेष्ठ खिलाड़ी के खिताब से नवाजा गया था।

स्पेनिश फुटबॉलर फिलहाल पिछले महीने हुई पीठ की सर्जरी से उबर रहा है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह वह मैनचेस्टर में सिटी की टीम में फिर से शामिल होंगे और अपनी रिकवरी प्रक्रिया जारी रखेंगे।

माना जा रहा है कि सिटी ट्रांसफर विंडो के आखिरी सप्ताह में जाने से पहले मिडफील्डर के भविष्य का फैसला करना चाहती है ताकि अगर वह चले जाएं तो उनके पास रिप्लेसमेंट के लिए काफी समय हो। रिपोर्ट के मुताबिक मैनचेस्टर सिटी ने पहले ही 18 साल के मोरक्को के मिडफील्डर अय्यूब बौआदी को रॉड्री के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में पहचान लिया है।

--आईएएनएस

पीएके