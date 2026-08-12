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खेल

मैनचेस्टर सिटी ने गोलकीपर जेरोनिमो रुली के साथ 2 साल का करार किया

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मैनचेस्टर

मैनचेस्टर, 12 अगस्त (आईएएनएस)। प्रीमियर लीग की पूर्व चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने फ्रेंच क्लब मार्सिले से गोलकीपर जेरोनिमो रुली को साइन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अर्जेंटीना के इस खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट साल 2028 तक के लिए है।

इंग्लिश क्लब के साथ रुली का यह दूसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले, रुली ने 2016/17 सीजन एतिहाद में बिताया था, लेकिन उस समय गोलकीपर को क्लब के लिए खेलने का मौका नहीं मिल सका।

34 वर्षीय रुली अब बेहतरीन अनुभव के साथ मैनचेस्टर लौटे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने अपने देश के लिए आठ मैच खेले हैं। वे उस अर्जेंटीना की टीम का हिस्सा रहे, जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 और कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता था।

सिटी में शामिल होने के बाद, रुली ने कहा कि वे एंजो मारेस्का की टीम में शामिल होकर बहुत उत्साहित हैं।

क्लब की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में रुली ने कहा, "यह मेरे लिए एक शानदार मौका है, जिसे मुझे हाथ से नहीं जाने देना था। जब मैनचेस्टर सिटी में शामिल होने का मौका मिले, तो उसे जरूर अपनाना चाहिए। हर कोई जानता है कि यह कितना शानदार क्लब है। लंबे समय से सिटी की सफलता प्रभावशाली रही है। मैंने सिटी के बारे में जिन लोगों से भी बात की, उन्होंने कहा कि मुझे उनके साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि वे बहुत ऊंचे मानक वाले क्लब हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "प्रत्येक प्रोफेशनल खिलाड़ी हाई-परफॉर्मेंस वाले माहौल में रहना चाहता है। मैं इस क्लब में अपना काम शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बेहतर बनूंगा और सीखूंगा, जो हमेशा मेरी प्राथमिकता रही है। अब मेरा काम है कड़ी ट्रेनिंग करना, खिलाड़ियों और स्टाफ को जानना और अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करना।"

अपने 10 साल के करियर में, रुली ने दुनिया भर के अलग-अलग क्लबों की तरफ से खेला है, जिनमें स्पेन के रियल सोसिदाद और विल्लारीयाल, डच दिग्गज अजाक्स, फ्रेंच टीम मोंटपेलियर और हाल ही में फ्रांसीसी क्लब मार्सिले शामिल हैं।

विल्लारीयाल की तरफ से खेलते हुए रुली ने स्पेनिश टीम को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 2020/21 यूरोपा लीग का यादगार खिताब जिताने में मदद की थी।

--आईएएनएस

आरएसजी