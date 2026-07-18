मैंने पिछले 2-3 वर्षों में काफी कुछ झेला है, शतक लगाना बहुत भावुक पल था: यास्तिका भाटिया

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में यास्तिका भाटिया ने शतकीय पारी के साथ इतिहास रचा। यास्तिका इस मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं। यास्तिका ने बताया कि उन्होंने बीते 2-3 वर्षों में काफी कुछ झेला है। ऐसे में शतक लगाना उनके लिए काफी भावुक पल था।

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शनिवार को बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) की तरफ से आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'आईएएनएस' के सवालों के जवाब देते हुए यास्तिका ने कहा, "मैं दो दिन पहले मंदिर गई थी और दो महीने पहले मैंने महाकाल के दर्शन किए थे। वहां उन्हें देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करने का जो एहसास होता है – वैसा ही एहसास मुझे शतक लगाने पर हुआ। दो दिन पहले, मैं गुरुदेव दत्त मंदिर गई और भगवान को धन्यवाद कहा। उस समय जो एहसास हुआ, वह बिल्कुल वैसा ही था। शतक लगाना बहुत भावुक पल था क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में मैंने जो कुछ भी झेला है, उसके लिए मैं अपने परिवार की शुक्रगुजार हूं, जो पूरे करियर में मेरे लिए एक मजबूत सहारा रहे हैं। ये वही पल हैं जो मुझे याद आते हैं।"

यास्तिका ने लॉर्ड्स के मैदान पर शतक लगाकर अपना नाम 'ऑनर्स बोर्ड' पर दर्ज करवाया। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने खुलासा किया है कि इसके लिए उन्हें प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के दौरान मिली थी। यास्तिका ने बताया, "जब हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच खेलने आए थे, तो अमोल सर ने कहा था कि अगर आप शतक लगाती हैं या पांच विकेट लेती हैं, तो आपका नाम ऑनर्स बोर्ड पर आ सकता है। यह एक ऐसी प्रेरणा थी जो सभी खिलाड़ियों के मन में कहीं न कहीं थी। जब मैं अपनी पारी खेलने से पहले बैठी थी, तो मैंने ऑनर्स बोर्ड की तरफ देखा और पाया कि डॉन ब्रैडमैन सर का नाम वहां दो बार है। दिलीप वेंगसरकर सर का नाम भी बोर्ड पर तीन बार है। लोगों ने लॉर्ड्स में ऐसा कई बार किया है। उनके नाम देखकर मैं बहुत प्रेरित और उत्साहित महसूस कर रही थी।"

उन्होंने कहा, "यह बात मेरे मन में थी। जब मैंने दूसरे दिन 39 रन बनाए, तो मैंने देखा कि शतक पूरा करने के लिए मुझे बस 61 रन और चाहिए और फिर मेरा नाम भी वहां आ सकता है। मैंने पहले भी टेस्ट मैच और इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाया है। तो, मैंने सोचा कि मुझे बस 50 रन और बनाने हैं और मैं ऐसा कर सकती हूं, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा किया है, और कुल स्कोर 100 हो जाएगा।"

यास्तिका ने कहा, "जब मैं मैदान पर उतरी तो मेरे मन में यही चल रहा था। स्मृति दी (स्मृति मंधाना) दोनों पारियों में शानदार खेल रही थीं। वह बहुत अच्छे से खेल रही थीं और पुल शॉट्स भी लगा रही थीं। मैं दूसरे छोर से देख रही थी और मुझे भी लग रहा था कि मैं भी वैसे ही पुल शॉट्स लगाऊं। जब से मैंने खेलना शुरू किया है, वह मेरे लिए प्रेरणा रही हैं। लॉर्ड्स में हम साथ खेल रहे थे और पार्टनरशिप कर रहे थे—दूसरे छोर से यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। दुर्भाग्य से, वह शतक बनाने से चूक गईं। उनकी पारियां टीम के लिए बहुत अहम थीं; उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। मेरी उनके साथ साझेदारी हुई। वह मेरे लिए बहुत खुशी का पल था।"

यास्तिका भाटिया के बाएं घुटने में सितंबर 2025 में विशाखापत्तनम में एक अभ्यास शिविर के दौरान चोट लगी थी। इस गंभीर एसीएल चोट के कारण उन्हें सर्जरी और लंबे रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ा था। स्मृति मंधाना को भी जनवरी 2017 में महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) के दौरान इसी तरह चोट लगी थी।

यास्तिका ने कहा, "वनडे वर्ल्ड कप 2017 से पहले भी उन्हें (स्मृति मंधाना) ऐसी ही चोट लगी थी। इसलिए, उन्होंने मुझसे कहा कि यह मेरे करियर का एक टर्निंग प्वाइंट जैसा है। तो, यह आपके लिए भी बुरा हो सकता है, क्योंकि सर्जरी के बाद इस रिहैब के सफर में आप क्रिकेट और जिंदगी के बारे में बहुत सी छोटी-छोटी बातें सीखते हैं। इससे मुझे सच में बहुत हिम्मत और मदद मिली। साथ ही, अपने रिहैब के दौरान जब भी मैं हरमन से मिलती, तो वह कहती थीं कि हम आपको टीम में वापस देखने का इंतजार कर रहे हैं। तो, यह भी एक बड़ी प्रेरणा थी। पूरी टीम मैनेजमेंट ने इस सफर में मेरा साथ दिया और मुझे हिम्मत दी। मैं इसके लिए बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूं।"

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लॉर्ड्स टेस्ट में जीत के बाद महिला क्रिकेट में अधिक टेस्ट मैच खेलने की पुरजोर वकालत की थी। यास्तिका ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा, "मैं हैरी दी (हरमनप्रीत कौर) की बात से पूरी तरह सहमत हूं। महिलाओं के और टेस्ट मैच होने चाहिए। हमें एक टीम के तौर पर टेस्ट क्रिकेट खेलना पसंद है। जब हम छोटे थे, तब व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं होता था, सिर्फ लाल गेंद होती थी। तो, हम लाल गेंद से खेलते हुए बड़े हुए और यह हम सबके बचपन की एक खास याद है कि हम लाल गेंद से बहुत खेलते थे। हम और टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा जरूर होगा।"

इस टेस्ट मैच से पहले यास्तिका ने अपने परिवार के साथ स्कॉटलैंड में समय बिताया था, जिसने उन्हें पूरी तरह से तरोताजा कर दिया। यास्तिका ने कहा, "स्कॉटलैंड की मेरी यात्रा के बारे में कहूं तो, मेरा परिवार वर्ल्ड कप देखने के लिए इंग्लैंड आया था। लेकिन बदकिस्मती से, हम ग्रुप स्टेज में हार गए। तो, टेस्ट मैच से पहले हमारे पास कुछ दिन थे और मैं बस तरोताजा महसूस करना चाहती थी। इसलिए, हमने तुरंत स्कॉटलैंड की तीन दिन की यात्रा बुक की। मैं, मेरे पिता, मां और बहन के लिए। तीन दिनों तक मौसम और माहौल बदला हुआ था और मैं क्रिकेट के बारे में सब कुछ भूलकर आराम कर पाई, परिवार के साथ समय बिता सकी और स्कॉटलैंड में अलग-अलग ऐतिहासिक जगहों जैसे कि कैसल और दूसरी जगहों पर घूमी; वे बहुत खूबसूरत स्थान हैं। मैं उस खूबसूरती में खो गई और उस समय इसने मुझे सच में तरोताजा कर दिया। परिवार मेरे सफर में हमेशा मेरा सहारा रहा है। वे बहुत सीधे-सादे और सकारात्मक लोग हैं और बहुत ख्याल रखने वाले हैं। इसलिए, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। असल में मेरे पिता का सपना था कि मैं और मेरी बहन स्पोर्ट्स खेलें। कोई भी खेल, जो भी हमें पसंद हो, लेकिन हमने क्रिकेट चुना।"

यास्तिका ने बताया कि मां उनके खान-पान का पूरा ख्याल रखती हैं। उन्होंने कहा, "मेरी मां ने भी बहुत त्याग किए हैं। वह मेरी पूरी डाइट का ख्याल रखती हैं। हर चीज का वह ध्यान रखती हैं। मेरे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ-साथ, उनका सपोर्ट और उनकी देखभाल करने वाली आदत... वह बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली हैं। वह हर मुश्किल हालात में मेरे साथ खड़ी रहीं। वह मेरे साथ बेंगलुरु में छह महीने तक एयरबीएनबी में रहीं। जब मैं रिहैब वगैरह के लिए जाता था, तो वह मेरे लिए खाना बनाती थीं और एयरबीएनबी में बाकी चीजों का ध्यान रखती थीं। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि मेरा मन होटल के कमरे में ही उलझा न रहे। अगर मैं छह महीने तक वहां रहती, तो शायद मन में नकारात्मकता आ जाती। इसलिए, मैं सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहती थी।"

परिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए यास्तिका ने कहा, "तय किया गया कि मां मेरे साथ रहेंगी और पापा घर पर मेरी बहन के साथ रहेंगे। उनके इस फैसले के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी बहन भी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करती है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं उनके साथ सबकुछ साझा कर सकती हूं। वह हर हालात में मेरा साथ देती हैं। वह भी क्रिकेट खेलती थीं, लेकिन क्रिकेटर बनने का सपना पूरा न होने की वजह से डॉक्टर बन गईं। फिर भी, वह हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हैं। परिवार से मिलने वाला प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।"

--आईएएनएस

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