मलेशिया लेडीज गोल्फ: पहले दिन गुंतास कौर संधू ने हासिल किया दूसरा स्थान, सीरत छठे पायदान पर रहीं

सेलांगोर (मलेशिया), 28 जुलाई (आईएएनएस)। प्रतिष्ठित 'मलेशिया लेडीज एमेच्योर ओपन' के पहले राउंड के बाद, चंडीगढ़ की गुंतास कौर संधू ने शानदार 'वन-ओवर 73' का स्कोर करते हुए तीन अन्य खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया।

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मंगलवार को सेलांगोर में 15 वर्षीय खिलाड़ी उस दो-सदस्यीय भारतीय टीम का हिस्सा हैं, जिसे इंडियन गोल्फ यूनियन (आईजीयू) ने भेजा है। आईजीयू, भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है।

पंचकूला की सीरत कांग ने 'पार-72' वाले ग्लेनमरी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में 'टू-ओवर 74' का स्कोर किया और पहले दिन अकेले छठे स्थान पर रहीं। मलेशिया की फोंग जी यू ने 'वन-अंडर 71' का स्कोर करके पहले राउंड में बढ़त बनाई। टीम चैंपियनशिप में, भारत 'थ्री-ओवर 147' के कुल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।

इस इवेंट में चीन, हांगकांग, चीनी ताइपे, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, साउथ कोरिया, फिलीपींस और सिंगापुर सहित 11 देशों के कुल 54 गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं। गुंतास ने 9वें, 11वें और 16वें होल पर बर्डी लगाईं, जबकि 10वें, 15वें, 17वें और 18वें होल पर बोगी का सामना किया।

पंचकूला की सीरत कांग अभी आईजीयू लेडीज ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहले नंबर पर हैं, जबकि चंडीगढ़ की गुंतास कौर संधू दूसरे नंबर पर हैं।

19 वर्षीय सीरत का 2025-26 सीजन बहुत शानदार रहा है; उन्होंने 20 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 12 बार टॉप-10 में जगह बनाई। इसमें पिछले साल 'ग्रीन्स टू ग्लोरी जूनियर मास्टर्स चैंपियनशिप' में मिली जीत भी शामिल है।

वहीं, गुंतास ने आईजीयू एमेच्योर सर्किट में 20 टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हुए 13 बार टॉप-10 में जगह बनाई और चार जीत हासिल कीं। गुंतास ने 2025-26 सीजन में आईजीयू ईस्टर्न इंडिया लेडीज, आईजीयू सदर्न इंडिया लेडीज, आईजीयू महाराष्ट्र लेडीज और आईजीयू वेस्ट बंगाल लेडीज टूर्नामेंट जीते।

यह टूर्नामेंट का 40वां संस्करण है और इसका आयोजन ग्लेनमरी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में किया जा रहा है। इस तीन-राउंड वाले इवेंट में 20 देशों के लगभग 40 एमेच्योर गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं। व्यक्तिगत विजेताओं का फैसला 54 होल्स के बाद होगा। चैंपियन टीम का फैसला 36 होल्स के बाद दोनों गोल्फरों के कंबाइंड स्कोर के आधार पर किया जाएगा।

--आईएएनएस

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