मेजर लीग क्रिकेट 2026: नांद्रे बर्गर बाहर, टीएसके ने डियान फॉरेस्टर को दी जगह

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर मेजर लीग क्रिकेट 2026 (एमएलसी 2026) से बाहर हो गए हैं। बर्गर एमएलसी में टेक्सास सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं।

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नांद्रे बर्गर पीठ में पहले से मौजूद स्ट्रेस रिएक्शन की वजह से एमएलसी 2026 से बाहर हुए हैं। बर्गर ने इस सीजन में टेक्सास सुपर किंग्स (टीएसके) के लिए दो मैच खेले और 6 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट लिया।

टीएसके की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हाल ही में हुए स्कैन में पता चला है कि उनकी पीठ में पहले से स्ट्रेस रिएक्शन है, इसलिए नांद्रे बर्गर लंबे समय तक आराम और रिहैबिलिटेशन के लिए एमएलसी छोड़ रहे हैं।

नांद्रे बर्गर की इंजरी टीएसके के साथ ही दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए भी चिंता का विषय है। दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करनी है। सितंबर-अक्टूबर में खेली जाने वाली इस सीरीज में तीन वनडे और तीन टेस्ट मैच खेले जाने हैं।

एमएलसी से पहले नांद्रे बर्गर आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) की तरफ से खेले थे, और टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान रहा था। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने आईपीएल में आरआर के लिए 13 मैचों में 14 विकेट लिए थे।

नांद्रे बर्गर दक्षिण अफ्रीका की तरफ से 3 टेस्ट मैचों में 14, 14 वनडे में 22, और 8 टी20 में 6 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा, ओवरऑल टी20 आंकड़ों पर गौर करें तो यह गेंदबाज 103 मैचों में 112 विकेट चटका चुका है।

बर्गर के रिप्लेसमेंट के रूप में टेक्सास सुपर किंग्स ने दक्षिण अफ्रीका के ही डियान फॉरेस्टर को मौका दिया है। फॉरेस्टर सुपर किंग्स सेट-अप में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। 26 साल के इस ऑलराउंडर का एसए20 में जोबर्ग सुपर किंग्स और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलने का अनुभव रहा है।

--आईएएनएस

पीएके