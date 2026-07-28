महिला वनडे रैंकिंग: शतकीय पारी के साथ सिद्रा अमीन ने लगाई एक पायदान की छलांग, श्रीलंका को भी फायदा

दुबई, 28 जुलाई (आईएएनएस)। श्रीलंका के खिलाफ नाबाद शतकीय पारी के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज सिद्रा अमीन आईसीसी विमेंस वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 9वें पायदान पर पहुंच गई हैं। वहीं, आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन के लिए श्रीलंकाई खिलाड़ियों को भी रैंकिंग में फायदा मिला है।

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सिद्रा अमीन ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में 57 रन की पारी खेली थी, जिसके बाद अगले मैच में नाबाद 100 रन बनाए। यह वनडे में उनका सातवां शतक रहा। इसी के साथ सिद्रा को एक स्थान का फायदा मिला। वहीं, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर एक पायदान नीचे खिसककर 10वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

पाकिस्तान के लिए ओपनिंग बल्लेबाज गुल फिरोजा की रैंकिंग में भी बड़ी बढ़त मिली। सीरीज के दौरान अहम योगदान देने के बाद वह 18 स्थान ऊपर चढ़कर 54वें नंबर पर पहुंच गईं।

दूसरी तरफ, श्रीलंकाई बल्लेबाजों को भी रैंकिंग में काफी फायदा मिला है। पाकिस्तान के विरुद्ध दूसरे वनडे मैच में 123 रन की मैच जिताऊ पारी खेलने वालीं विश्मी गुणरत्ने ने बल्लेबाजी रैंकिंग में 16 स्थान की छलांग लगाकर 39वां स्थान हासिल कर लिया है।

शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी कई साथी खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी सुधार हुआ। हर्षिता समरविक्रमा तीन स्थान ऊपर चढ़कर 17वें और नीलाक्षिका सिल्वा दो पायदान ऊपर चढ़कर 24वें स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि कविशा दिलहारी ने वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पांच स्थान का सुधार करते हुए 38वां स्थान हासिल कर लिया है।

सीरीज के दौरान दोनों विभागों (बल्लेबाजी और गेंदबाजी) में योगदान देने वाली श्रीलंकाई कप्तान चामरी अट्टापट्टू ने ऑलराउंडर रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर आठवें नंबर पर अपनी स्थिति मजबूत की। वहीं, गेंदबाजों की रैंकिंग में तीन स्थान ऊपर चढ़कर 32वें पायदान पर पहुंच गईं।

दिलहारी के ऑलराउंड प्रदर्शन का असर कई लिस्ट में देखने को मिला। 24 वर्षीय खिलाड़ी ने वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में नौ पायदान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 36वां स्थान हासिल कर लिया है। वह वनडे ऑल-राउंडर रैंकिंग में भी दो स्थान ऊपर चढ़कर 14वें नंबर पर पहुंच गईं।

ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान के स्पिन विभाग को भी फायदा हुआ है। ऑफ-स्पिनर उम्म-ए-हानी 11 पायदान ऊपर चढ़कर वनडे गेंदबाजों में 53वें स्थान पर पहुंच गईं, जबकि उनकी साथी स्पिनर सैयदा अरूब शाह ने भी 11 पायदान की बढ़त के साथ संयुक्त रूप से 63वां स्थान हासिल किया।

--आईएएनएस

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