महिला वनडे: मैथ्यूज-टेलर ने जड़े शतक, आयरलैंड को 6 विकेट से मात देकर वेस्टइंडीज का सीरीज पर कब्जा

ब्रेडी, 12 जुलाई (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ ब्रेडी क्रिकेट क्लब में रविवार को खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मैच को 6 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज पर 2-0 से अपना कब्जा जमा लिया है।

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वेस्टइंडीज ने सीरीज का पहला मैच 9 विकेट से अपने नाम किया था। लगातार दूसरा मुकाबला जीतकर मेहमान टीम ने सीरीज अपने नाम कर ली है। अब तीसरा और अंतिम मैच 15 जुलाई को खेला जाएगा।

उत्तरी आयरलैंड में खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने 7 विकेट खोकर 241 रन बनाए। मेजबान टीम ने 74 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद एमी हंटर ने रेबेका स्टोकेल के साथ चौथे विकेट के लिए 122 गेंदों में 106 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

एमी 87 गेंदों में 7 चौकों के साथ 67 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि रेबेका ने 6 चौकों के साथ 57 रन बनाए। इनके अलावा, लिआ पॉल ने 32 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी खेमे से डिएंड्रा डॉटिन और कप्तान हेली मैथ्यूज ने 2-2 विकेट निकाले, जबकि आलिया एलीन, एफी फ्लेचर और करिश्मा रामहरक ने 1-1 विकेट चटकाया।

इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 39 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम को पहले ही ओवर की अंतिम गेंद पर रियालियाना ग्रिमंड (0) के रूप में झटका लग गया था। यहां से कप्तान हेली मैथ्यूज ने स्टेफनी टेलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 गेंदों में 158 रन की साझेदारी करते हुए जीत की नींव रख दी।

मैथ्यूज 94 गेंदों में 2 छक्कों और 14 चौकों के साथ 100 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद टेलर ने छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। टेलर 105 गेंदों में 16 बाउंड्री के साथ 104 रन नाबाद रहीं। विपक्षी खेमे से एमी ने 2 विकेट निकाले। ओर्ला प्रेंडरगास्ट और लुईस लिटिल ने 1-1 विकेट हासिल किया।

--आईएएनएस

आरएसजी