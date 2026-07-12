महिला टेस्ट मैच: यास्तिका भाटिया का ऐतिहासिक शतक, इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का विशाल लक्ष्य

लंदन, 12 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स में जारी ऐतिहासिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन, रविवार को इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। यह लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच है, जिसे जीतकर मेहमान टीम इतिहास रचना चाहेगी।

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टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए। मेहमान टीम ने 37 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिगेज (35) के साथ तीसरे विकेट के लिए 64 रन, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ चौथे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

मंधाना 11 चौकों और 1 छक्के के साथ 83 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 58 रन की पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने 57 रन टीम के खाते में जुटाए। विपक्षी खेमे से सोफी एक्लेस्टोन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। लॉरेन फाइलर, ईसी वोंग और मैडी विलियर्स ने 2-2 सफलताएं प्राप्त कीं।

इसके जवाब में इंग्लैंड पहली पारी में सिर्फ 170 रन पर सिमट गई। मेजबान टीम ने 47 के स्कोर तक अपने 4 विकेट खो दिए थे। यहां से कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने एमी जोन्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद टीम ने तेजी से विकेट गंवा दिए। भारत की ओर से क्रांति गौड़ ने 37 रन देकर 5 विकेट चटकाए। सयाली सतघारे और स्नेह राणा को 2-2 विकेट हाथ लगे।

भारत के पास पहली पारी के आधार पर 115 रन की महत्वपूर्ण बढ़त थी। मेहमान टीम ने 341/7 के स्कोर पर अपनी दूसरी पारी घोषित करते हुए 456 रन की बढ़त हासिल कर ली। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी ने 88 रन जोड़े। शेफाली 33 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद मंधाना ने यास्तिका भाटिया के साथ दूसरे विकेट के लिए 73 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

मंधाना ने 10 बाउंड्री के साथ 70 रन बनाए, जबकि यास्तिका 14 चौकों के साथ 113 रन बनाकर आउट हुईं। यास्तिका लॉर्ड्स के मैदान पर शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज भी बनीं। इनके अलावा, ऋचा घोष ने 52 गेंदों में 8 चौकों के साथ नाबाद 50 रन बनाए। उनका अर्धशतक पूरा होते ही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पारी घोषित कर दी। इंग्लैंड की तरफ से सोफी एक्लेस्टोन ने 118 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि लॉरेन बेल ने 2 विकेट हासिल किए।

--आईएएनएस

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