महिला टी20 विश्व कप: टूर्नामेंट से बाहर हुई न्यूजीलैंड की टीम, श्रीलंका का भी सपना टूटा, वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। महिला टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप बी से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दो टीमें तय हो चुकी हैं। इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हराया। इंग्लैंड की जीत के साथ ही न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। वहीं, वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है।

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ग्रुप बी से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इंग्लिश टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने सभी 5 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वहीं, वेस्टइंडीज ने 5 मुकाबलों में से 3 मैच जीतते हुए अंतिम चार में अपनी जगह पक्की की। हालांकि, वेस्टइंडीज की तरह ही श्रीलंका के भी 6 प्वाइंट थे, लेकिन कैरेबियाई टीम बेहतर नेट रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में पहुंच गई। वहीं, न्यूजीलैंड की हार के साथ ही श्रीलंका का भी टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी थीं।

हालांकि, ग्रुप ए में सेमीफाइनल की रेस रोमांचक बनी हुई है। रविवार को ग्रुप के दो बड़े मुकाबले खेले जाने हैं, जिनसे सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो जाएगी। दिन के पहले मैच में साउथ अफ्रीका की भिड़ंत बांग्लादेश से होनी है। वहीं, दूसरे मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होना है। भारतीय टीम अगर ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफल रहती है, तो वह सीधा अंतिम चार में प्रवेश कर जाएगी।

हालांकि, अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ता है और साउथ अफ्रीका ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मैच जीत लेती है, तो प्रोटियाज टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है और साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करने में कामयाब रहता है, तो भी बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लंदन के केनिंग्टन ओवल में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 163 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। हालांकि, इंग्लैंड ने 164 रनों के लक्ष्य को सिर्फ एक विकेट खोकर 17.2 ओवर में हासिल कर लिया।

--आईएएनएस

एसएम/एएस