महिला टी20 विश्व कप: ऑस्ट्रेलिया के सामने बांग्लादेश का सरेंडर, 63 गेंद पहले 9 विकेट से जीत कंगारू टीम

लीड्स, 17 जून (आईएएनएस)। महिला टी20 विश्व कप 2026 में बुधवार को खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने बांग्लादेश ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। बांग्लादेश की टीम को 63 गेंद पहले ही 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया की दूसरे मैच में दूसरी जीत है, जबकि बांग्लादेश की दूसरे मैच में पहली हार।

Read More

मैच पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलिया ने अपने कप्तान सोफी मोलिन्यूक्स के फैसले को सही साबित किया और बांग्लादेश को 20 ओवर में 8 विकेट पर 77 रन पर रोक दिया।

बांग्लादेश की तरफ से सर्वाधिक 27 रन कप्तान निगार सुल्ताना ने बनाए। 47 गेंदों की पारी में निगार ने 2 चौके लगाए। रितू मोनी 26 गेंदों पर 16 रन बनाकर दूसरी श्रेष्ठ स्कोरर रहीं। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सकीं।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किम गार्थ ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2, कप्तान सोफी ने 4 ओवर में 14 रन देकर 2, और एलिसे पेरी ने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। एनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वॉरहेम को 1-1 विकेट मिला।

78 रनों का मामूली लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 9.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। जॉर्जिया वॉल 32 गेंदों पर 1 छक्का और 6 चौके की मदद से 45 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि एलिसे पेरी 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद रहीं। दोनों के बीच 47 रनों की नाबाद मैच विजयी साझेदारी हुई। विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी के रूप में ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र विकेट गिरा। मूनी 10 रन बनाकर आउट हुईं।

ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र विकेट मारूफा अख्तर को मिला।

एलिसे पेरी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

--आईएएनएस

पीएके