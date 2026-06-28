महिला टी20 विश्व कप: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का अहम मैच, शिखा पांडेय ने टीम इंडिया को दिए ये सुझाव

नई दिल्ली, 28 जून (आईएएनएस)। महिला टी20 विश्व कप 2026 में रविवार को शाम 7 बजे से भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच ग्रुप ए का एक बेहद अहम मुकाबला खेला जाना है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना को जिंदा रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में हराना होगा। ग्रुप स्टेज में अब तक एक भी मैच नहीं गंवाने वाली ऑस्ट्रेलिया को हराना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला है। हालांकि, पूर्व खिलाड़ी शिखा पांडे ने इस मैच में भारतीय टीम का समर्थन किया है।

Read More

शिखा ने बताया कि शेफाली वर्मा ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी आक्रमण का मुकाबला कैसे कर सकती हैं और उस गेंदबाज का नाम बताया जो उनके हिसाब से एलिस पेरी पर बेहतर नियंत्रण लगा सकती है।

पूर्व ऑलराउंडर ने जियोस्टार पर कहा, "मैं प्लेइंग इलेवन में और कोई बदलाव नहीं करने वाली। हमें अपने खिलाड़ियों को थोड़ा और समर्थन करने की जरूरत है। पहले मैच से चौथे मैच तक, हमने लगातार दो तेज गेंदबाजों का एक ही संयोजन कभी नहीं खिलाया। हमने बहुत ज्यादा बदलाव किए हैं। मैं उन्हें वह आजादी देना चाहती हूं और उन्हें स्थिर महसूस करने देना चाहती हूं। हमने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी जीत हासिल की, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उसी सकारात्मक सोच के साथ मैदान में उतरना होगा।"

शिखा पांडेय ने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी को रोकने की चुनौती पर भी बात की।

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जब भी वह गेंदबाजी करने आई हैं, दोनों बार उन्होंने विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनके कुछ शॉट कमाल के थे। उन्होंने डायना बेग की शॉर्ट-पिच गेंदों को बहुत अच्छे से खेला। वह शानदार थीं। एक और शॉट जो उन्होंने अपनी कला में जोड़ा है, वह है स्कूप। इतने सालों तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी के लिए, वापस जाकर नए शॉट्स पर काम करना और खुद को फिर से बनाते हुए देखना कमाल का है।"

एक बल्लेबाज के रूप में पेरी को रोकने के लिए शिखा ने सुझाव देते हुए कहा, "कोई ऐसा गेंदबाज जो देर से सीम और स्विंग कर सके, पेरी को रोक सकता है। अरुंधति रेड्डी ने इस साल की शुरुआत में सीरीज में भारत के लिए ऐसा किया था। शायद वह इस मैच में नहीं खेलेंगी। पेरी से निपटने के लिए सबसे अच्छी इंसान श्री चरणी होंगी। वह शानदार गेंदबाजी कर रही हैं।"

भारत की बल्लेबाजी पर अपनी राय देते हुए शिखा ने ओपनर शेफाली वर्मा और ऑस्ट्रेलिया के लिए नई गेंद से शुरुआत करने वाले गेंदबाजों के बीच मुकाबले पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पास शेफाली को परखने के लिए कई विकल्प हैं।

शिखा ने कहा, "किम गार्थ बहुत सक्षम तेज गेंदबाज हैं। किम गार्थ और सोफी मोलिनक्स ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी की शुरुआत कर रही हैं। उन्होंने एक बदलाव भी किया है, जिसमें युवा बाएं हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाज लूसी हैमिल्टन को शामिल किया गया है। अगर हैमिल्टन खेलती हैं, तो वह शायद शेफाली के खिलाफ शॉर्ट-पिच गेंदों का इस्तेमाल करेंगी। कुछ मैचों में उन्हें शॉर्ट पिच ने परेशान किया है।"

--आईएएनएस

पीएके