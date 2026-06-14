महिला टी20 विश्व कप: हरमनप्रीत कौर ने बनाया रिकॉर्ड, पूर्व भारतीय कप्तान को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। महिला टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हरमन महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय महिला टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। हरमन ने पूर्व कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ा है।

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पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को हुए मैच में हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली। इस पारी में 4 चौके शामिल थे। हरमन ने इस पारी के दौरान स्मृति मंधाना के साथ तीसरे विकेट के लिए 91 रनों की अहम साझेदारी भी की। इसी पारी के दौरान हरमन भारतीय टीम की तरफ से टी20 विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं।

हरमन के 40 मैचों की 34 पारी में 1 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 762 रन हो गए हैं। हरमन ने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज को सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ा। मिताली ने 2009 से 2018 के बीच 24 मैचों की 23 पारियों में 5 अर्धशतक लगाते हुए 726 रन बनाए थे।

टी20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय महिला टीम की तरफ से तीसरी सफल बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं। मंधाना ने 26 मैचों की 26 पारियों में 5 अर्धशतक लगाते हुए 592 रन बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में मंधाना ने 4 गेंदों पर 2 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 68 रन की पारी खेली।

चौथे स्थान पर जेमिमा रोड्रिग्स हैं। जेमिमा ने 20 मैचों की 20 पारियों में 2 अर्धशतक लगाते हुए 408 रन बनाए हैं।

पांचवें स्थान पर मौजूद पूनम राउत ने 2009 से 2014 के बीच 15 मैचों की 15 पारियों में 3 अर्धशतक लगाते हुए 375 रन बनाए हैं। शेफाली वर्मा छठे स्थान पर हैं। शेफाली ने 2020 से 2026 के बीच 15 मैचों की 15 पारियों में 368 रन बनाए हैं।

--आईएएनएस

पीएके